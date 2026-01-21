De esta manera puedes revivir tu pintalabios

Cuando un pintalabios llega a su fin, la mayoría de personas lo da por perdido y acaba directamente en la basura. Sin embargo, aunque el producto ya no sea cómodo de usar, en el fondo del envase suelen quedar restos suficientes para seguir aprovechándolo. Un sencillo truco que se ha popularizado en redes sociales permite dar una segunda vida a esos labiales “agotados” y convertirlos en un nuevo producto útil para el día a día.

El método es tan simple como eficaz.

Consiste en extraer los restos de pintalabios que quedan al fondo del envase, una zona a la que normalmente no se puede acceder con el aplicador habitual. Estos restos se colocan en un pequeño bote limpio y se mezclan con una cantidad moderada de vaselina, hasta obtener una textura homogénea. El siguiente paso será derretir la mezcla en tu microondas y verterla en el pintalabios de nuevo, por último meteremos nuestra barra al congelador hasta que solidifique.

El resultado es un bálsamo labial hidratante con un toque de color, ideal para usar a diario. La vaselina aporta hidratación y protección frente a la sequedad, mientras que el pintalabios recuperado mantiene el tono original, aunque de forma más suave y natural. Esto permite adaptar colores intensos a un acabado más ligero, perfecto para quienes prefieren un maquillaje discreto.

Eso sí, es importante mantener una correcta higiene durante el proceso. Se recomienda usar utensilios limpios para extraer el producto, asegurarse de que el bote esté bien desinfectado y comprobar que el pintalabios no esté caducado ni presente cambios de olor o textura.

Con un gesto tan simple como este, tus pintalabios podrán tener una segunda vida y alargar su uso dándoles una función similar y mucho más natural.