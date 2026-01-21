La letra pequeña de la inteligencia artificial: cuando una transcripción puede ser ilegal

La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de empresas y usuarios.

Uno de sus usos más comunes es la transcripción automática de voz, una herramienta práctica que convierte reuniones y llamadas en texto en segundos.

Sin embargo, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), este tipo de servicios plantea riesgos legales que muchas organizaciones están pasando por alto.

La AEPD recuerda que la voz es un dato personal cuando permite identificar, directa o indirectamente, a una persona. El tono, el acento o la forma de hablar pueden delatar a alguien, especialmente si existen grabaciones previas o personas que conocen al hablante.

Además, la voz suele ir acompañada de metadatos como la dirección IP, el número de teléfono, la ubicación o el dispositivo utilizado, que también están protegidos por el RGPD.

Uno de los puntos clave es que transcribir una voz no es lo mismo que usarla para entrenar una IA.

En muchos servicios pueden coexistir dos tratamientos distintos: por un lado, la transcripción para una finalidad concreta (por ejemplo, redactar un acta); por otro, el uso de las grabaciones para mejorar o reentrenar el sistema de inteligencia artificial. En este segundo caso, quien reentrena el modelo pasa a ser responsable del tratamiento, con una base legal diferente.

La AEPD subraya que las organizaciones que utilizan estos sistemas deben actuar con diligencia y elegir proveedores que expliquen con claridad qué datos tratan, con qué fines, si existe reentrenamiento, quién puede escuchar las grabaciones, cuánto tiempo se conservan y dónde se almacenan. Todo ello es esencial para cumplir el RGPD.

El riesgo aumenta cuando los sistemas de transcripción infieren emociones, estados de ánimo, creencias o datos de salud.

Estos tratamientos están sujetos a un régimen de protección mucho más estricto y, en algunos casos, podrían estar prohibidos por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

Respecto a la base legal, la AEPD advierte que el consentimiento no siempre es válido, especialmente en relaciones laborales o con la Administración, donde puede no ser libre.

Cuando se recurre al interés legítimo, este debe estar debidamente ponderado frente a los derechos del afectado.

Antes de grabar y transcribir una voz, las personas deben ser informadas de forma clara sobre el uso del sistema, los tratamientos adicionales, la posible intervención de terceros y cómo ejercer sus derechos. Sin transparencia, recuerda la AEPD, no hay tratamiento lícito.

Por último, el RGPD no se aplica a voces sintéticas o anonimizadas desde el origen, pero sí a los metadatos y al contenido cuando están vinculados a una persona física.