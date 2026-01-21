El error que cometemos al limpiar el microondas y hace que huela peor
Limpiarlo en seco o sin eliminar la humedad provoca que los olores se fijen
El microondas es uno de los electrodomésticos que más se ensucian y, a la vez, uno de los que peor olor pueden acumular. Sin embargo, muchas personas cometen un error habitual al limpiarlo que, lejos de solucionar el problema, hace que el olor se intensifique con el paso de los días.
La humedad es la clave
Uno de los fallos más comunes es limpiar el interior con un trapo húmedo y cerrar la puerta inmediatamente después. La humedad que queda atrapada en el interior favorece la aparición de olores persistentes, sobre todo si previamente se han calentado alimentos con grasa o salsas.
Otro error frecuente es usar productos demasiado agresivos o con perfumes intensos. Estos pueden mezclarse con los restos de comida y generar un olor aún más desagradable cuando el microondas vuelve a calentarse.
Productos que se deben de evitar
- Estropajos y esponjas abrasivas: Los materiales duros como estropajos de acero pueden rayar el interior dificultando la limpieza y alojando suciedad. Además, todo resto metálico son peligrosos en el interior de nuestro electrodoméstico.
- Limpiadores con amoníaco o lejía: Son productos químicos que se alojan en el interior y pueden afectar al sabor y la seguridad de los alimentos.
- Pulverizadores: Rociar un spray directamente sobre las paredes interiores puede hacer que se acumule en las grietas o juntas pudiendo afectar a nuestra salud y a los componentes eléctricos.
La forma correcta de limpiarlo pasa por ablandar primero la suciedad, calentando un recipiente con agua y unas gotas de vinagre o limón. Después, se retiran los restos con un paño limpio y, lo más importante, se deja la puerta abierta unos minutos para que el interior se seque por completo. Este simple gesto evita que la humedad quede atrapada y que los olores reaparezcan al poco tiempo.
