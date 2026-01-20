El truco para proteger tus zapatos de ante del agua y las manchas.

El calzado de ante es muy delicado y hay muchos productos de limpieza y técnicas que no puedes usar si no quieres dañar el tejido. Por eso, si quieres conservar su tacto suave pero eliminar todo tipo de manchas esto es lo que debes hacer.

Para limpiar las manchas de los zapatos de ante, solo necesitas un cepillo para el calzado de cerdas suaves y Búfalo Classic para renovar el ante de todos los colores. Primero cepilla en seco para eliminar el polvo y abrir los poros del material. Después, pulveriza el renovador a unos 30 centímetros. Verás que no empapa, no mancha y reaviva los colores. Deja secar al aire 30 minutos y después vuelve a frotar para recuperar una textura suave y aterciopelada.

Por último, para protegerlos del agua y manchas futuras, utiliza el espray Búfalo Protect para impermeabilizar el calzado de ante. Crea una película que hace que resbale el agua. Para que funcione solo hay que pulverizar un poco de producto y dejar secar 15 minutos. Utilízalo en las zapatillas, botas y bolsos para mantenerlos como nuevos durante mucho más tiempo.

Una alternativa a estos productos de limpieza es el agua micelar. Para limpiar tus zapatillas de ante, retira los cordones y frota con un disco desmaquillante por el borde de las zapatillas y las zonas fabricadas con ante. Poco a poco se irán eliminando todas las manchas. Si las zapatillas también tienen piel, no te preocupes, porque el agua micelar no la estropea, por lo que también podrás frotar esta zona sin problema.

Para blanquear los cordones, déjalos en remojo en 500 ml de agua caliente durante 10 minutos. Antes de agregarlos, añade un chorro de jabón para lavar los platos, una cucharada de percarbonato, remueve muy bien y deja actuar 30 minutos. Después, lava los cordones en la lavadora metiéndolos en una bolsa de rejilla.

Limpiar zapatillas blancas

Para conservar el blanco reluciente de tus zapatillas de tela, lo primero que debes hacer es quitar los cordones y cepillar las zapatillas en seco para quitar el polvo y la suciedad. Después, rocía con un pulverizador en el que antes habrás agregado agua caliente, jabón en escamas y 60 ml de amoniaco, y frota con fruición.

No laves las zapatillas en la lavadora porque podría despegarse el plástico. En su lugar, prepara un barreño con agua caliente y agrega dos cucharadas de percarbonato. Remueve e introduce las zapatillas bocabajo. Deja actuar entre dos y cuatro horas. Pasado ese tiempo, aclara las zapatillas bajo del grifo terminando de frotar con el cepillo.

Ponlas a secar en plano y a la sombra y, cuando se sequen, notarás la diferencia. Parecerá que las acabas de sacar de la caja.