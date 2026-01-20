No tires la ceniza de la chimenea: estos usos de limpieza te sorprenderán.

Si tienes chimenea en casa, seguro que durante el invierno generas mucha ceniza a base de calentar tu hogar con productos de origen vegetal. Lo más habitual es desechar la ceniza una vez la chimenea se ha enfriado para que no se acumule en el interior, pero harás bien en guardarla. Te contamos por qué.

La ceniza tiene muchas aplicaciones que deberías conocer. Además, te ahorrará dinero en productos de limpieza. Lo primero que debes saber es que es un potente limpiador de cristales. Si mezclas ceniza con agua obtendrás una pasta con la que podrás limpiar el cristal de tu chimenea con papel de periódico sin esfuerzo. Termina pasando una bayeta de microfibra húmeda para retirar la pasta y verás que queda reluciente.

También puedes utilizar la ceniza con agua para limpiar el cristal del horno. Repite el mismo procedimiento que con el cristal de la chimenea para obtener un resultado impecable.

Si se te ha quemado la comida en el fondo de una cazuela o una olla exprés, cubre la zona quemada con agua y agrega unas cucharadas de ceniza. Remueve para que se disuelva y deja actuar unos minutos. Al paso de ese tiempo podrás limpiar la zona afectada sin esfuerzo, devolviendo todo el brillo a tus utensilios de cocina.

Pero hay más: puedes utilizar la ceniza con un disco desmaquillante y un poco de agua para quitar los restos de tinte de tu piel. Te sorprenderá el resultado. También puedes añadir un poco de ceniza en botes de cristal para introducirlos en la nevera o los armarios para que absorba la humedad y los malos olores.

Olor a fritanga en la ropa

Seguro que alguna vez has vuelto a casa de comer fuera y has notado cómo tu ropa huele a aceite usado, un olor muy desagradable que fastidia percibir en la ropa, máxime si no está sucia y solo toca echarla a lavar a causa de esto. Pero existe una solución que te evitará tirar la prenda al cubo de la ropa sucia.

Crea tu propio remedio para malos olores agregando en un recipiente 350 ml de agua, una cucharada de bicarbonato y 150 ml de agua de colonia con base de alcohol. Pasa la mezcla a un pulverizador y ya estará lista para usar. Utiliza este quitaolores en la ropa afectada y notarás la diferencia.