Así estás desperdiciando el poder del 'oro azul' de la dieta: los errores que todos cometen a la hora de comer arándanos que anula sus propiedades antioxidantes
Un superalimento mal aprovechado por hábitos cotidianos que reducen su impacto en la salud
Los arándanos se han convertido en la última década en el estándar de oro de las bayas, un título ganado gracias a su excepcional concentración de fitoquímicos.
Pero la ciencia nutricional más reciente está desmontando una creencia extendida: no basta con comer arándanos de cualquier manera para obtener sus beneficios.
Investigaciones publicadas en 'The American Journal of Clinical Nutrition' y respaldadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) apuntan a tres factores decisivos para aprovechar sus antocianinas, los compuestos antioxidantes responsables de su fama: el momento del consumo, el tratamiento térmico y la combinación con otros alimentos.
El error más común está en la cocina
Las antocianinas son extremadamente termolábiles, lo que significa que pierden su capacidad antioxidante a temperaturas superiores a 70°C.
Uno de los fallos más extendidos es consumir arándanos en preparaciones horneadas, como magdalenas, bizcochos o tartas. En otras palabras: los arándanos horneados prácticamente no conservan sus beneficios.
Para que su ingesta diaria tenga un impacto real en la reducción del estrés oxidativo, los expertos recomiendan consumirlos crudos, frescos y sin someterlos a calor.
La masticación, un detalle decisivo
La estructura celular del arándano exige algo que muchos pasan por alto: masticar bien.
La mayor parte de los compuestos beneficiosos se concentran en su piel oscura, y si el fruto no se rompe adecuadamente antes de llegar al estómago, gran parte de los polifenoles atraviesan el sistema digestivo sin ser absorbidos.
El resultado es claro: comer arándanos sin masticarlos bien equivale a desaprovechar buena parte de su potencial vasodilatador y antioxidante.
Importa (y mucho) con qué se combinan
La nutrición moderna pone el foco en la matriz alimentaria, es decir, en cómo interactúan los alimentos entre sí.
Los estudios más recientes muestran que los antioxidantes del arándano se absorben mejor cuando se consumen junto a grasas saludables, como las nueces, las almendras o el yogur griego natural.
Los lípidos actúan como vehículo, facilitando el paso de ciertos compuestos a través de las membranas intestinales.
En cambio, combinarlos con azúcares refinados -presentes en yogures azucarados, cereales industriales o bollería- provoca un pico de insulina que interfiere en la absorción de los flavonoides.
La conclusión de los nutricionistas es contundente: el arándano funciona mejor en un entorno metabólico limpio, idealmente en el desayuno o como merienda técnica, lejos de ultraprocesados que neutralizan su efecto antiinflamatorio. Es decir, en crudo, sin cocinar y sin azúcares añadidos.
A partir de los 60: un aliado para el cerebro y la vista
En el caso de la gente mayor, el consumo correcto de arándanos se considera una herramienta de neuroprotección.
La dosis eficaz mínima se sitúa en 150 gramos diarios (una taza pequeña).
Si se toman crudos, bien masticados y sin azúcar añadido, los beneficios pueden observarse en apenas 12 semanas, especialmente en microcirculación cerebral y en salud ocular, ayudando a prevenir la degeneración macular.
Aquí no se trata solo de cantidad, sino de eficiencia biológica: cómo, cuándo y con qué se consumen determina su verdadero impacto.
