Coser es cosa del pasado: descubre el truco viral para ajustar los bajos del pantalón sin dar una sola puntada

La búsqueda de la talla perfecta de pantalón es una odisea. El ancho, el largo, el estilo, el tejido... Son miles las variantes que pueden hacernos con un pantalón u otro, pero al menos si los bajos son un problema, parece que ya tenemos solución definitiva.

Cuando un pantalón nos queda demasiado largo, solemos recurrir a la costura para adecuarlo a nuestras medidas. Sin embargo, esto nos cuesta o tiempo o dinero, y no siempre queremos invertir ninguno de los dos en ello.

Ahora, un truco viral en TikTok ha encontrado la solución perfecta sin utilizar ni aguja ni hilo y haciendo uso de un elemento que todos tenemos en casa. Y aplicarlo no llevará más de 3 segundos.

Así es el truco viral de TikTok para ajustar los bajos de los pantalones

La creativa solución, compartida por una influencer en TikTok, utiliza dos gomas de pelo finas pero resistentes. El truco consiste en doblar el pantalón y utilizar las gomas para mantener el dobladillo en su lugar sin tener que coser.

Colocando las gomas en la parte inferior del pantalón a la altura deseada, simplemente tiras desde la parte superior para que el dobladillo alcance la goma y quede asegurado. Este método es rápido, sencillo y no requiere habilidades avanzadas de costura.

Es importante estirar bien el pliegue para evitar formas irregulares y, una vez completado el proceso, puedes ponerte tus zapatos favoritos sin preocuparte por arruinar el dobladillo.