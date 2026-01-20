Ni aspiradora ni tintorería: los trucos caseros que devuelven la vida a tus alfombras

Mantener las alfombras limpias puede parecer una tarea complicada, pero con algunos trucos sencillos es posible alargar su vida útil y mejorar el aspecto del hogar sin grandes esfuerzos ni productos caros.

Consejos que debes seguir

Uno de los trucos virales que está más extendido en redes sociales es el de usar la tapa de una olla envuelta en un paño de microfibra.

Al deslizarla sobre la alfombra, previamente humedecida con una mezcla de agua y suavizante, se logra quitar pelos de mascotas y suciedad incrustada con facilidad, algo especialmente útil en hogares con animales.

El bicarbonato es otro de los grandes aliados a la hora de limpiar las alfombras. Rocía la alfombra con vinagre de limpieza y después añade el bicarbonato.

Solo tendrás que frotar y lavar para ver los resultados al momento.

Otro método que ha ganado popularidad es el uso de cubitos de hielo para eliminar las marcas de los muebles que están puestos encima de la alfombra.

Es tan fácil como colocarlos sobre la zona aplastada, dejar que se derritan y luego cepillar suavemente. Esto hará que las fibras recuperen su forma original sin dañar el tejido.

Para los malos olores, un truco poco conocido consiste en mezclar bicarbonato con unas gotas de aceite esencial, dejarlo actuar durante varias horas y aspirar después. Además de neutralizar olores, deja un aroma fresco que dura días.

Estos trucos demuestran que mantener las alfombras limpias no siempre requiere productos caros ni procesos complicados, sino un poco de ingenio y ganas de probar soluciones alternativas.