El truco infalible para dejar tus brochas de maquillaje como recién compradas

Las brochas de maquillaje acumulan restos de producto, grasa y bacterias, pero limpiarlas mal puede provocar que pierdan pelo, se deformen o queden ásperas. Sin embargo, existe un método sencillo que utilizan maquilladores profesionales para dejarlas limpias y suaves sin dañarlas.

El secreto está en lavarlas en horizontal y no empaparlas desde la base. Para ello, se recomienda usar agua tibia, nunca caliente, y una pequeña cantidad de jabón neutro o champú infantil. Se humedecen solo las cerdas y se masajean suavemente con los dedos o sobre una superficie de silicona, siempre sin frotar con fuerza.

Una vez retirado el producto, se aclaran manteniendo la brocha con el pelo hacia abajo, evitando que el agua entre en el mango, ya que es ahí donde se debilita el pegamento que provoca la caída de pelos.

Agencia Atlas - Getty Images

El paso clave llega al secado: las brochas deben colocarse en horizontal o ligeramente inclinadas hacia abajo, nunca de pie. Así se evita que el agua se acumule en la base y se alarga su vida útil. Cuando están secas, recuperan su forma original y su suavidad.

CONSEJOS RÁPIDOS Usa agua tibia , nunca caliente

, nunca caliente Lava solo las cerdas , no el mango

, no el mango Utiliza jabón neutro o champú infantil

Masajea con suavidad, sin frotar fuerte

Aclara siempre con el pelo hacia abajo

Seca en horizontal o inclinadas , nunca de pie

, nunca de pie No uses secador ni radiador

Límpialas una vez por semana si las usas a diario

Un gesto sencillo que no solo mejora la higiene del maquillaje, sino que permite conservar las brochas durante años como si fueran nuevas, sin pérdida de cerdas ni deformaciones.

Una vez a la semana

Los expertos recomiendan que, al menos, una vez a la semana se limpien porque:

1. Ahorras. Si están repletas de suciedad, es muy posible que la brocha no se impregne bien del producto y que con lo poco que lo haga lo que se consiga sea tapar los poros y que acaben apareciendo granos, e infecciones.

2. Tendrás la piel más sana. Normalmente suelen colocados dentro de vasos al aire, por tanto, todo el polvo y la suciedad del ambiente caerán sobre ellas.

3. Estarán más suaves. La humedad también puede oxidarlas y que cambien de color e incluso se endurezcan.

4. Retrasan el envejecimiento. Aunque es complicado creerlo, las brochas de maquillaje sucias pueden contener los radicales del medio ambiente a tu piel y generar arrugas.