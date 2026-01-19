Del Raval a la Berlinale: la serie española que hace historia en 2026

Por primera vez, una serie española ha sido seleccionada para competir en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Se trata de la serie HBO Original ‘Ravalear’, creada por Pol Rodríguez y dirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, que formará parte del programa oficial de la Berlinale 2026, que se celebrará del 12 al 22 de febrero.

Hasta ahora, las series españolas solo habían tenido presencia en el Berlinale Series Market, el mercado audiovisual del festival.

Con esta selección, ‘Ravalear’ se convierte en la primera serie española en entrar en la sección oficial dentro del apartado Special Series.

El propio certamen lo explica así: “la sección Berlinale Special Series está dedicada al cine seriado y a la televisión cinematográfica, reflejando la vitalidad y la importancia de los formatos episódicos en la cultura visual contemporánea”.

Una historia nacida del Raval y de la memoria familiar

‘Ravalear’ es un thriller de alta carga emocional inspirado en la propia historia familiar de su creador.

La serie se sitúa en Can Mosques, un restaurante centenario del barrio del Raval de Barcelona, querido y respetado por vecinos y clientes, que se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión decidido a vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio.

La noticia golpea a la familia como una sentencia definitiva. Todo parece perdido hasta que deciden plantar cara.

Con el apoyo del barrio, la resistencia se transforma en una lucha cada vez más peligrosa, obligándolos a cruzar límites que jamás imaginaron.

La pregunta que atraviesa toda la serie es clara: hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer.

Un thriller urbano con identidad propia

Rodada mayoritariamente en catalán, ‘Ravalear’ incorpora también diálogos en castellano, árabe, urdu e inglés, reflejando la diversidad real del Raval.

Barcelona no es solo el escenario, sino un personaje más de la historia, con localizaciones que refuerzan el realismo y la tensión constante del relato.

Un reparto coral de primer nivel

La serie cuenta con un elenco encabezado por Enric Auquer, María Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila, Francesc Orella y Lluïsa Castell, junto a nuevas voces surgidas del street casting como Noor Ul Huda y Mohamed Ben Moula, además de la colaboración especial de Marc Martínez.

Un reparto que combina intérpretes consagrados y talento emergente para construir una historia coral y profundamente humana.

Un equipo creativo de prestigio internacional

El equipo de guionistas incluye a Isa Campo, Edu Sola, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danés, Daniel González y Maialen Vélez.

El argumento está firmado por Pol Rodríguez junto al documentalista Justin Webster, cuya mirada aporta a la serie un realismo muy próximo al género documental.

‘Ravalear’ es una producción de Arcadia, Eter y Supernova, en coproducción con 3Cat y UMEDIA, con el apoyo de HBO Max, el ICEC, CREA SGR y la Unión Europea.

Su estreno está previsto en HBO Max en España en 2026 y posteriormente en 3Cat.