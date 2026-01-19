Los peligros del champú seco que nadie te había contado antes
El producto, pensado solo para emergencias, disimula... pero no limpia
¿Usas champú seco? Se trata de una solución capilar casi mágica que sin necesidad de lavarte el pelo, primero, y secarlo, después, te deja el pelo aparentemente limpio en menos de un minuto. En realidad, está pensado como un producto de emergencia que absorbe la grasa depositada en el cuero cabelludo que muchas veces no tenemos tiempo de "mantener a raya".
El champú seco se ha convertido en un producto habitual por su rapidez y comodidad, pero su uso continuado no está exento de riesgos.
Esto dicen los dermatólogos
Dermatólogos y especialistas en salud capilar advierten de que, aunque es útil de forma puntual, abusar de él puede provocar problemas en el cuero cabelludo y en el propio cabello.
Uno de los principales inconvenientes es que el champú seco no limpia, solo absorbe la grasa. Esto provoca una acumulación progresiva de residuos —polvos, sebo y suciedad— que puede obstruir los poros, dificultar la oxigenación del cuero cabelludo y favorecer la aparición de picor, caspa e irritaciones. Y lo peor: esa obstrucción del poro puede derivar en una alopecia a largo plazo.
Además, su uso frecuente puede debilitar el cabello. Al resecar el cuero cabelludo, el pelo pierde elasticidad y se vuelve más propenso a la rotura. En personas con piel sensible, algunos ingredientes —como alcoholes o perfumes— pueden causar reacciones cutáneas o inflamación.
Consejos para usar champú seco sin riesgos
- Úsalo solo de forma puntual, no a diario
- Aplícalo a distancia, no directamente sobre la piel
- Cepilla bien para retirar el exceso de producto
- Evita usarlo si tienes picor o heridas
- Lava el cabello con agua regularmente
- Elige fórmulas sin alcohol ni perfumes fuertes
Aplicar champú seco de forma repetida puede empeorar la caída del cabello en personas predispuestas, ya que el folículo no se limpia correctamente y el entorno capilar se desequilibra.
Los expertos insisten en que el champú seco no sustituye al lavado tradicional y recomiendan usarlo solo como solución ocasional, alternándolo siempre con lavados con agua y champú adecuados al tipo de cabello. Si lo haces, intenta lavártelo en profundidad en cuanto puedas, sobre todo, antes de ir a dormir.
En definitiva, el champú seco disimula, pero no limpia.
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras perder con el CD Tenerife: 'Hemos dominado pero no tuvimos claridad
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- El CD Tenerife indemnizará al Zamora CF con 15.000 euros
- GALERÍA | Las imágenes más bonitas de la nevada de este sábado en Zamora
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- Morería de la Suerte alcanza las semifinales del Nacional de Galgos
- Zamora despide a Mariano Rodríguez San León: La cocina tradicional zamorana, huérfana
- Arranca en la calle de La Hiniesta la obra del primero de los seis nuevos pasos de cebra de Zamora: ubicaciones y plazos