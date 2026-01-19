Cómo limpiar gorras sin que pierdan la forma

Las gorras forman parte del día a día de muchas personas y, precisamente por su uso frecuente, acumulan suciedad con rapidez. El sudor, la grasa natural de la piel y el polvo ambiental se concentran sobre todo en la banda interior y en la visera, dando lugar a manchas oscuras, malos olores y un aspecto envejecido incluso en gorras relativamente nuevas.

A pesar de ello, es habitual que se limpien de forma incorrecta. Meterlas directamente en la lavadora es una práctica extendida que, lejos de solucionar el problema, puede provocar daños permanentes. El centrifugado, la fricción con otras prendas y el uso de detergentes agresivos afectan a la estructura interna de la gorra, especialmente en modelos con visera rígida o refuerzos.

Con el paso del tiempo, estos lavados pueden hacer que la visera pierda su curvatura original, que las costuras se debiliten o que los colores se apaguen. En muchos casos, el daño no es inmediato, sino acumulativo, y acaba siendo visible tras varios lavados, cuando ya no tiene solución.

Lavado a mano y secado correcto

La forma más segura de limpiar una gorra es a mano . Antes de mojarla, conviene retirar el polvo superficial con un cepillo suave. Después, se puede usar agua fría o templada con jabón neutro y limpiar las zonas más sucias con una esponja o un cepillo de dientes viejo, siempre con movimientos suaves.

. Antes de mojarla, conviene retirar el polvo superficial con un cepillo suave. Después, se puede usar o templada con jabón neutro y limpiar las zonas más sucias con una esponja o un cepillo de dientes viejo, siempre con movimientos suaves. Una vez aclarada, el exceso de agua debe retirarse presionando con una toalla, sin retorcer la gorra. Para el secado, lo ideal es dejarla al aire colocada sobre un objeto redondeado que ayude a mantener su forma original. No se recomienda el uso de secadora ni la exposición prolongada al sol.

Con estos cuidados, las gorras pueden mantenerse limpias durante más tiempo sin perder su forma ni su aspecto original.