Cómo mantener tu biblioteca en perfectas condiciones
La forma de guardarlos y el entorno influyen más en su conservación que la suciedad visible.
Benito Revilla
Conservar libros antiguos o de colección en buen estado no depende solo de quitar el polvo de vez en cuando. Muchos de los daños más habituales aparecen por pequeños gestos cotidianos que pasan desapercibidos y que, con el tiempo, acaban afectando al lomo, al papel y a las cubiertas.
Uno de los errores más comunes es colocarlos mal en la estantería. Los libros deben guardarse en posición vertical, bien apoyados, pero sin quedar excesivamente apretados. Forzar el lomo al sacarlos o dejarlos inclinados durante meses debilita la encuadernación y provoca deformaciones difíciles de corregir.
El polvo, aunque parezca inofensivo, también juega un papel importante. Se acumula sobre todo en el borde superior y retiene humedad ambiental. Una limpieza periódica en seco, con un pincel suave o un paño de microfibra, ayuda a evitar que esa humedad acabe penetrando en las páginas.
Claves para conservarlos como un coleccionista
- El entorno es fundamental. Se recomienda evitar estanterías pegadas a paredes exteriores y zonas con cambios bruscos de temperatura. La luz solar directa también es perjudicial, ya que acelera el amarilleo del papel y la pérdida de color en las cubiertas.
- Ventilar los libros de forma ocasional, abriéndolos ligeramente sin forzarlos, ayuda a prevenir olores y acumulación de humedad. En el caso de ejemplares más delicados, el uso de fundas protectoras de papel libre de ácido es una práctica habitual entre coleccionistas.
- Por último, mantener limpia la estantería reduce la cantidad de polvo que vuelve a depositarse sobre los libros y limita la necesidad de manipularlos con frecuencia, alargando así su vida útil
