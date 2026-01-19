Cuida tu pelo en invierno: lo que el frío, la calefacción y el viento hacen con él
¿Debemos lavarnos menos el pelo en invierno?
Cuando llega el invierno, solemos preocuparnos por la piel, los resfriados o el frío… pero casi nunca pensamos en el cabello. Sin embargo, las bajas temperaturas y los cambios bruscos de ambiente son una de las principales causas de sequedad, encrespamiento y pérdida de brillo.
Aunque el verano tiene fama de ser la estación más agresiva por el sol, la sal y el cloro, el invierno es igual de implacable.
El frío, la humedad, el viento, la calefacción y el continuo paso de interiores a exteriores castigan el pelo a diario, debilitándolo sin que apenas nos demos cuenta.
En Dietética Central explican qué le pasa a tu pelo en invierno.
Qué le ocurre exactamente a tu cabello en invierno
Las temperaturas bajas y el aire frío dañan la cutícula del cabello, la capa externa encargada de protegerlo y mantener la hidratación.
Cuando esta barrera se altera, el pelo pierde agua, se vuelve más frágil y deja de reflejar la luz.
A esto se suman otros factores muy comunes en esta época:
- El uso constante de gorros, bufandas y jerséis, que aumenta la electricidad estática.
- El viento, que reseca, despeina y deposita partículas contaminantes sobre el cabello.
- La calefacción, que reduce la humedad ambiental y contribuye a la deshidratación capilar.
El resultado es un cabello más seco, opaco, encrespado, con puntas abiertas y un aspecto apagado difícil de controlar.
El encrespamiento: el gran enemigo del invierno
El frizz aparece cuando el cabello carece de hidratación, proteínas y ácidos grasos. En invierno, esta falta se acentúa y la electricidad estática se vuelve visible, dando al pelo un aspecto desordenado y rebelde incluso después de peinarlo.
Por eso, controlar el encrespamiento no es solo una cuestión estética, sino de salud capilar.
Cómo evitar el ‘frizz’ y proteger tu pelo del frío
No hace falta una rutina complicada, pero sí algunos ajustes clave, que detallan en Dietética Central.
Extra de hidratación: elegir productos adaptados a tu tipo de cabello es fundamental. Los cabellos gruesos necesitan humectación intensa, mientras que los finos requieren fórmulas más ligeras que no los apelmacen.
El último aclarado, con agua fría: el agua fría ayuda a cerrar la cutícula, reduce el encrespamiento y aporta brillo. Si no puedes ducharte con agua fría, basta con que el último enjuague sea a menor temperatura.
Mascarilla antes del lavado: aplicar la mascarilla en seco antes de lavar el pelo permite que el tratamiento penetre mejor. Es especialmente útil en invierno y una gran aliada para el cabello fino.
Precaución con el calor: secadores y planchas resecan la fibra capilar. Siempre que sea posible, utiliza aire templado, protectores térmicos o aparatos diseñados para reducir el frizz.
El cepillo importa y mucho: los cepillos de madera con cerdas gruesas y cortas ayudan a reducir la electricidad estática. También existen cepillos específicos diseñados para evitar el encrespamiento.
Cuidar el cabello en invierno no es un capricho: es la clave para que llegue sano, fuerte y brillante a la primavera.
