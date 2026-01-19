Colas en Decathlon para comprar la nueva bicicleta de montaña eléctrica a 400 euros menos

Práctica y cómoda... aunque más cara. La bicicleta eléctrica está ganado seguidores entre los aficionados al deporte de las dos ruedas. Su manejo hace que prácticamente cualquier usuario pueda disfrutar de rutas por carretera o montaña y sentir el aire libre mientras se pierde por la naturaleza.

Es por ello que el mercado de las bicicletas eléctricas sigue creciendo. Y lo menos que se puede decir es que Decathlon lo sabe muy bien. La marca sigue esta tendencia con mucha ambición. En particular, ha sacado a la venta una bicicleta de montaña eléctrica que está arrasando.

La marca presenta un nuevo modelo que ya está llamando la atención gracias a su competitiva relación calidad-precio. La UB400B, diseñada por Urbanbiker, llega a la página web de Decathlon con un posicionamiento que seducirá a los amantes de las emociones fuertes. Esta bicicleta eléctrica de montaña está dirigida a aquellos que desean enfrentarse a los terrenos más exigentes sin renunciar a un confort extraordinario. Su presencia en el catálogo refuerza la imagen de Decathlon como una marca capaz de ofrecer material potente sin disparar el presupuesto.

La UB400B presenta características que llaman inmediatamente la atención de los ciclistas experimentados. La batería de 48 V integrada en el cuadro impresiona por su capacidad para ofrecer una potencia constante. Este diseño da como resultado una bicicleta equilibrada, agradable y eficaz incluso en los senderos más complicados.

Motor y precio antiguo

El motor Bafang de 250 W instalado en la rueda trasera garantiza una asistencia fluida que acompaña en las subidas y los recorridos técnicos. La asistencia alcanza los 25 km/h, lo que es más que suficiente para las salidas deportivas. Decathlon también destaca la cómoda lectura de las prestaciones gracias a una pantalla LCD conectada que indica la velocidad, la autonomía y los diferentes niveles de asistencia. El precio anunciado es una de las mayores sorpresas. La UB400B tenía un precio de 1899 euros, pero una rebaja de 400 euros la deja en 1499 euros. Este precio hace que esta bicicleta eléctrica de montaña resulte muy atractiva para quienes buscan una bicicleta fiable sin salirse de su presupuesto.

Elena Ocampo

La autonomía anunciada puede alcanzar los 140 km en modo ECO. Esto permite realizar largas salidas sin preocuparse por la recarga. El envío a domicilio sigue siendo gratuito. Además, Decathlon ofrece la posibilidad de pagar en tres o cuatro plazos sin intereses.