Por qué el Blue Monday puede hacer más daño del que crees

Cada enero vuelve a repetirse la misma pregunta: ¿existe realmente el día más triste del año o estamos ante uno de los mitos modernos más extendidos?

El llamado Blue Monday se ha instalado en el imaginario colectivo como una fecha marcada por la tristeza, el cansancio y la falta de motivación. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto?

Desde el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, los expertos han analizado el origen del concepto, los estudios que se han asociado a él y su impacto real en la salud mental.

El origen del Blue Monday: una fórmula que nunca fue ciencia

El término Blue Monday nació en 2005 en Gales, cuando Cliff Arnall, entonces vinculado a la Universidad de Cardiff, aseguró haber desarrollado una “fórmula matemática para determinar el día más triste del año”.

La idea surgió tras un encargo de una empresa de viajes que buscaba identificar el mejor momento para promocionar vacaciones de verano.

Según esta teoría, enero reunía todos los ingredientes del desánimo: deudas tras las fiestas, días cortos, frío, rutinas laborales y abandono de los propósitos de Año Nuevo.

El resultado fue señalar un lunes concreto de enero como el punto más bajo del ánimo colectivo.

El llamado “efecto lunes” sí tiene base científica

Más allá del Blue Monday como fecha concreta, lo que sí ha sido estudiado es el impacto de los lunes en la salud. Investigaciones citadas por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social muestran que este día de la semana concentra fenómenos llamativos.

Estudios longitudinales realizados en Estados Unidos observaron que una proporción significativa de accidentes cerebrovasculares se producía en lunes.

Investigaciones japonesas también detectaron que la tasa de suicidio masculino era más elevada al inicio de la semana laboral.

Además, trabajos en salud cardiovascular han relacionado los lunes con un mayor número de eventos cardíacos, posiblemente vinculados al estrés, la ansiedad y el cambio brusco de ritmo tras el fin de semana.

Fatiga, sueño y rendimiento cognitivo

Los expertos explican que el lunes suele ir acompañado de mayor fatiga.

Dormir más durante el fin de semana altera el ritmo circadiano, retrasa el sueño del domingo y provoca más somnolencia al comenzar la semana.

Este estado afecta también al rendimiento cognitivo. Estudios recientes señalan que los lunes aumentan los errores en tareas rutinarias y la pérdida de atención, lo que incrementa el riesgo de accidentes laborales y durante los desplazamientos.

Entonces, ¿el Blue Monday es real o un mito peligroso?

El propio creador del término reconoció años después que señalar un día concreto como el más triste del año no es especialmente útil. Desde el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social se advierte de un riesgo añadido: las profecías autocumplidas.

Vincular la tristeza a una fecha concreta puede hacer que personas que no se sentían mal interpreten su estado de ánimo como “normalmente triste”, reforzando emociones negativas innecesarias.

Expertos en psicología, señalan en el Instituto, recuerdan que fenómenos como el Trastorno Afectivo Estacional explican mejor el bajo estado de ánimo en invierno, y que confundir dificultades puntuales con depresión clínica puede trivializar un problema de salud mental serio.

La conclusión de los expertos

Enero puede ser un mes complejo, y los lunes pueden resultar más duros, pero reducir la salud emocional a un solo día no solo carece de base científica sólida, sino que puede ser contraproducente.