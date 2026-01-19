Usas aceite de oliva todos los días, pero probablemente lo estás haciendo mal

Usamos aceite de oliva casi a diario y lo consideramos un pilar de la dieta mediterránea. Pero lo que muchos no saben es que pequeños gestos cotidianos pueden arruinar sus propiedades, su sabor… y hasta sus beneficios para la salud.

Estos son los errores más comunes que cometemos con el aceite de oliva sin darnos cuenta, según los expertos de Coosur.

1. Guardarlo mal (y sin saberlo)

La luz, el aire y el calor son los grandes enemigos del aceite de oliva. Dejar la botella a la vista, cerca de una ventana o en un mueble caliente acelera su deterioro.

Lo ideal es conservarlo en un armario cerrado, alejado de fuentes de calor y bien tapado para evitar la oxidación.

2. Tenerlo junto a los fogones

Es cómodo, sí, pero es uno de los peores hábitos. El calor constante de la cocina afecta directamente a la calidad del aceite.

Aunque suponga dar un paso más, es mucho mejor guardarlo lejos del fuego.

3. Comprar grandes cantidades para almacenarlas durante años

El aceite de oliva no caduca, pero sí tiene una fecha de consumo preferente. Pasado ese tiempo, pierde aroma, sabor y propiedades.

Comprar en grandes formatos solo compensa si se consume con regularidad.

4. Pensar que solo se puede usar una vez

A diferencia de otros aceites, el aceite de oliva puede reutilizarse varias veces si se filtra y se conserva correctamente. Tirarlo tras un solo uso es innecesario y un desperdicio evitable.

5. Creer que el virgen extra no sirve para cocinar o freír

Uno de los grandes mitos. El aceite de oliva virgen extra es perfectamente válido para frituras y, de hecho, más estable y saludable que otras grasas.

Además, resiste mejor las altas temperaturas y puede reutilizarse más veces.

6. Calentarlo hasta que humee

Cuando el aceite empieza a humear, se está quemando. En ese punto pierde propiedades y genera compuestos indeseables.

Cocinar a temperaturas adecuadas es clave para aprovecharlo al máximo.

7. Tirarlo por el fregadero

Un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. Aun así, sigue siendo un gesto habitual.

El aceite usado debe reciclarse siempre en los puntos habilitados.

8. Usar el mismo aceite para todo

No todos los aceites de oliva son iguales. Las variedades monovarietales ofrecen aromas y usos distintos: unas funcionan mejor en crudo, otras en repostería, carnes o pescados. Conocerlas multiplica la experiencia gastronómica.

Cuidar el aceite de oliva no requiere grandes esfuerzos, subrayan en Coosur, solo un poco más de atención. Y el resultado se nota en el plato… y en la salud.