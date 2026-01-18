Los trucos de cocina que desconocías para usar con tu airfryer

¿Crees que la airfryer solo sirve para hacer patatas y nuggets? Piénsalo otra vez. Este pequeño electrodoméstico esconde trucos de cocina que probablemente no conocías y que pueden ahorrarte tiempo, esfuerzo y hasta algún que otro desastre culinario.

Desde recetas inesperadas hasta usos sorprendentes, te contamos los trucos más curiosos para sacarle el máximo partido a tu airfryer.

No tires el pan duro

Este truco te sorprenderá. El pan es un de los alimentos imprescindibles que siempre acompaña cualquier comida, pero en muchas ocasiones compramos de más, se queda duro y termina en el fondo del cubo de basura. Hasta ahora.

Con este truco podrás aprovechar hasta la última miga de esos panes que quedan olvidados. Solo tienes que humedecerlo un poco, echarle aceite y lo tendrás listo para comer.

La mejor aliada para las castañas

Que sería de un invierno sin comer castañas asadas y disfrutar del olor que desprenden cuando las cocinas. Ahora, también puedes hacerla en tu airfryer sin el mayor esfuerzo.

Solo tienes que hacerles un pequeño corte a cada una de ellas, meterlas en la airfyer durante 12 minutos y ¡voilá! a disfrutar.

Limpieza y cuidado ante todo

El papel de horno es un fiel aliado si quieres mantener tu airfryer limpia después de cada cocinado. La clave está en colocarlo debajo de la rejilla o bandeja de la airfryer para que toda la grasa o aceite se quede impregnado en el papel.

Otra prueba más de que la airfryer es multifuncional a la hora de cocinar y muy versátil para todo tipo de alimentos.