¿Quieres evitar hormigas en tu casa? Haz esto y lo conseguirás

Muchas veces, con la llegada de las temperaturas más suaves, mantener la limpieza del hogar es clave para evitar la aparición de pequeños visitantes indeseados, como las hormigas.

Aunque no suponen un peligro, su presencia en cocinas, muebles o jardines puede resultar molesta. Por suerte, existen remedios naturales, económicos y fáciles de aplicar que ayudan a mantenerlas alejadas sin necesidad de productos químicos.

Café, ajo y laurel

Uno de los trucos más populares es el uso de posos de café, cuyo olor intenso actúa como repelente natural. Colocarlos en pequeños recipientes o directamente en las zonas por donde suelen aparecer las hormigas ayuda a cortar su rastro y evitar que regresen.

El ajo es otro gran aliado. Basta con machacar un diente y situarlo cerca de puertas, ventanas o grietas, ya que su aroma fuerte resulta especialmente desagradable para estos insectos.

De forma similar actúa el laurel, cuyas hojas, colocadas en cajones, alacenas o rincones estratégicos, contribuyen a mantener el hogar protegido.

En esta ocasión, existe un truco viral que combina estos tres productos y es una solución eficaz contra las hormigas.

Solo tienes que juntarlos en una gasa, cerrarla como si fuera un saco y colocarla en aquellos lugares dónde las hormigas puedan hacer acto de presencia.

Además de estos trucos caseros, los expertos recuerdan la importancia de una limpieza regular, evitando restos de comida, sellando bien los envases y manteniendo las superficies limpias y secas.

Pequeños gestos diarios que, junto a estos consejos, ayudan a disfrutar de una casa más limpia, ordenada y libre de hormigas de forma sencilla y sostenible.