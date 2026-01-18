La levadura: de la pastelería a la limpieza

Si los filtros de la campana extractora llevan tiempo pidiendo auxilio y la grasa parece ya parte del mobiliario, hay buenas noticias: existe un truco viral que hace que luzcan igual de nuevos que el primer día.

Esta solución es sencilla, barata, sorprendentemente eficaz y ahorrarás tiempo y dinero para mantener la campana extractora completamente limpia y lista para su uso.

Usa la levadura y no para un bizcocho

La idea es tan simple como ingeniosa.

Solo tienes que abrir un sobre de levadura (la de panadería, la de toda la vida), espolvorear encima de los filtros de la campana y después añadir agua muy caliente, si es hervida mucho mejor.

Solo tienes que dejar sumergidos los filtros durante unos minutos y esta mezcla ayudará a reblandecer la grasa acumulada.

Después, solo basta con un aclarado también con agua caliente y, si hace falta, dale una pasada suave con un cepillo.

¿El resultado? Filtros visiblemente más limpios, sin necesidad de productos agresivos ni horas de frotar.

Además, es un método ideal para quienes buscan alternativas más naturales y económicas para la limpieza del hogar.

Este pequeño truco se ha vuelto popular por una razón clara: funciona y no complica la vida. Porque, a veces, la solución no está en el estante de los productos de limpieza, sino en la despensa.