7 razones por las que 'Cortafuego' será el thriller que todos veremos en Netflix

Netflix ya nos ha puesto los dientes largos: 'Cortafuego', la nueva película de David Victori ('Sky Rojo', 'No matarás'), se estrena el 20 de febrero y promete mantenernos al borde del asiento con un thriller psicológico de alta tensión. Estas son las 7 razones por las que no puedes perdértela:

1. Un estreno que viene con todo

Netflix ha lanzado la fecha oficial, el teaser tráiler y las primeras imágenes de 'Cortafuego', preparando el terreno para uno de los estrenos más esperados del año.

2. Un reparto de lujo

Belén Cuesta ('La trinchera infinita', 'La casa de papel').

Enric Auquer ('Casa en llamas', 'Sky Rojo').

Joaquín Furriel ('El refugio atómico').

Diana Gómez ('Valeria', 'La casa de papel').

Candela Martínez y Mika Arias completan la historia.

3. Una historia que empieza tranquila y se vuelve pesadilla

Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija, cuñado y familia a una casa de verano en el bosque para cerrar heridas del pasado. Pero todo cambia cuando su hija desaparece y un incendio descontrolado transforma el viaje en un juego mortal contra el tiempo.

4. Dilemas morales que te pondrán los pelos de punta

La familia se enfrenta a decisiones límite: seguir las órdenes de evacuación o arriesgarlo todo para salvar a la niña. El suspense psicológico es constante.

5. Un escenario que actúa como otro personaje

El bosque y el fuego no son solo fondo: son amenazas palpables que aumentan la tensión y el dramatismo de cada escena.

6. Misterio y traición en cada giro

Mara empieza a sospechar que no todo es lo que parece. Alguien está mintiendo, y la amenaza no es solo natural, sino humana.

7. La firma de David Victori

Tras el éxito de 'Sky Rojo' y 'No matarás', Victori demuestra una vez más su capacidad para combinar acción, emoción y tensión psicológica en historias que te atrapan desde el primer minuto.

Si buscas una película que combine adrenalina, misterio y emociones intensas, 'Cortafuego' es el estreno de Netflix que no te puedes perder este febrero.