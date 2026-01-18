Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

7 razones por las que 'Cortafuego' será el thriller que todos veremos en Netflix

Este thriller psicológico te mantendrá pegado a la pantalla.

&quot;Cortafuego&quot; en Netflix

Ernesto Izquierdo

Netflix ya nos ha puesto los dientes largos: 'Cortafuego', la nueva película de David Victori ('Sky Rojo', 'No matarás'), se estrena el 20 de febrero y promete mantenernos al borde del asiento con un thriller psicológico de alta tensión. Estas son las 7 razones por las que no puedes perdértela:

1. Un estreno que viene con todo

Netflix ha lanzado la fecha oficial, el teaser tráiler y las primeras imágenes de 'Cortafuego', preparando el terreno para uno de los estrenos más esperados del año.

2. Un reparto de lujo

  • Belén Cuesta ('La trinchera infinita', 'La casa de papel').
  • Enric Auquer ('Casa en llamas', 'Sky Rojo').
  • Joaquín Furriel ('El refugio atómico').
  • Diana Gómez ('Valeria', 'La casa de papel').
  • Candela Martínez y Mika Arias completan la historia.

3. Una historia que empieza tranquila y se vuelve pesadilla

Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija, cuñado y familia a una casa de verano en el bosque para cerrar heridas del pasado. Pero todo cambia cuando su hija desaparece y un incendio descontrolado transforma el viaje en un juego mortal contra el tiempo.

4. Dilemas morales que te pondrán los pelos de punta

La familia se enfrenta a decisiones límite: seguir las órdenes de evacuación o arriesgarlo todo para salvar a la niña. El suspense psicológico es constante.

5. Un escenario que actúa como otro personaje

El bosque y el fuego no son solo fondo: son amenazas palpables que aumentan la tensión y el dramatismo de cada escena.

6. Misterio y traición en cada giro

Mara empieza a sospechar que no todo es lo que parece. Alguien está mintiendo, y la amenaza no es solo natural, sino humana.

7. La firma de David Victori

Tras el éxito de 'Sky Rojo' y 'No matarás', Victori demuestra una vez más su capacidad para combinar acción, emoción y tensión psicológica en historias que te atrapan desde el primer minuto.

Si buscas una película que combine adrenalina, misterio y emociones intensas, 'Cortafuego' es el estreno de Netflix que no te puedes perder este febrero.

