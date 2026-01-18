7 razones por las que 'Cortafuego' será el thriller que todos veremos en Netflix
Este thriller psicológico te mantendrá pegado a la pantalla.
Netflix ya nos ha puesto los dientes largos: 'Cortafuego', la nueva película de David Victori ('Sky Rojo', 'No matarás'), se estrena el 20 de febrero y promete mantenernos al borde del asiento con un thriller psicológico de alta tensión. Estas son las 7 razones por las que no puedes perdértela:
1. Un estreno que viene con todo
Netflix ha lanzado la fecha oficial, el teaser tráiler y las primeras imágenes de 'Cortafuego', preparando el terreno para uno de los estrenos más esperados del año.
2. Un reparto de lujo
- Belén Cuesta ('La trinchera infinita', 'La casa de papel').
- Enric Auquer ('Casa en llamas', 'Sky Rojo').
- Joaquín Furriel ('El refugio atómico').
- Diana Gómez ('Valeria', 'La casa de papel').
- Candela Martínez y Mika Arias completan la historia.
3. Una historia que empieza tranquila y se vuelve pesadilla
Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija, cuñado y familia a una casa de verano en el bosque para cerrar heridas del pasado. Pero todo cambia cuando su hija desaparece y un incendio descontrolado transforma el viaje en un juego mortal contra el tiempo.
4. Dilemas morales que te pondrán los pelos de punta
La familia se enfrenta a decisiones límite: seguir las órdenes de evacuación o arriesgarlo todo para salvar a la niña. El suspense psicológico es constante.
5. Un escenario que actúa como otro personaje
El bosque y el fuego no son solo fondo: son amenazas palpables que aumentan la tensión y el dramatismo de cada escena.
6. Misterio y traición en cada giro
Mara empieza a sospechar que no todo es lo que parece. Alguien está mintiendo, y la amenaza no es solo natural, sino humana.
7. La firma de David Victori
Tras el éxito de 'Sky Rojo' y 'No matarás', Victori demuestra una vez más su capacidad para combinar acción, emoción y tensión psicológica en historias que te atrapan desde el primer minuto.
Si buscas una película que combine adrenalina, misterio y emociones intensas, 'Cortafuego' es el estreno de Netflix que no te puedes perder este febrero.
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- DIRECTO | Zamora CF - CD Tenerife : final (0-1)
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras perder con el CD Tenerife: 'Hemos dominado pero no tuvimos claridad
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación