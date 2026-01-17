El truco definitivo para acabar con las carreras en las medias
Con esta técnica infalible se convertirán en irrompibles
V. R.
¿Quién no ha sufrido alguna vez una carrera en las medias justo antes de salir de casa? Un pequeño descuido basta para arruinar un look impecable.
Ahora, un sencillo truco casero que se ha vuelto viral, gracias a Begoña Pérez, "La ordenatriz", y lo ha compartido a través de sus redes sociales.
Este fácil consejo promete alargar la vida de las medias y evitar que las temidas carreras aparezcan en el momento menos oportuno.
Adiós a las carreras
Para ello, tan solo necesitarás tener a mano laca, agua y crema.
Es tan sencillo como: moja primero las medias en agua, colócalas dentro de una bolsa y déjalas en el congelador durante 24 horas.
Después verás que el tejido ahora es mucho más resistente. Otro consejo es que a la hora de ponértelas, apliques crema hidratante en tus piernas y manos.
Si lo que quieres es evitar la electricidad estática, responsable de que las medias se peguen a la ropa, solo tienes que rociar las medias con un poco de laca y ¡listo!
La explicación científica para que esto ocurra es muy sencilla.
El frío tensa las fibras de la licra y eso hace que sean más resistentes. Es el mismo proceso que se utiliza en los jerséis para evitar que salgan bolas.
