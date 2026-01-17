Del pelo al ante: el inesperado uso del champú en seco

Lo que empezó como un truco rápido en las redes sociales de "La Ordenatriz", se ha convertido en uno de los consejos para limpiar la tela de ante más virales.

El protagonista no es un producto nuevo ni caro, sino uno que está en nuestros hogares desde hace mucho tiempo.

De solución capilar a truco doméstico

Esta vez, el champú en seco no es para el pelo, sino para limpiar prendas y calzado de ante, ya sean manchas o zonas que se han oscurecido con el paso del tiempo.

El método es sencillo: se pulveriza el producto en la zona a limpiar, se deja actuar unos minutos y después se retira suavemente con un cepillo o un paño seco.

El champú en seco ayuda a absorber la humedad y parte de la suciedad, mejorando el aspecto del tejido sin mojarlo, algo clave para el ante, que es especialmente delicado.

El resultado no siempre es perfecto, pero este truco te puede “saca del apuro” cuando no se dispone de un limpiador específico.

Es fundamental no abusar del producto para no alterar la textura del tejido.

Mientras tanto, el champú en seco sigue ampliando su lista de usos inesperados, demostrando que, en la era de los trucos virales, los productos cotidianos pueden tener una segunda vida más allá de su función original.