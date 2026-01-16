Cómo limpiar la plata de tu casa... con kétchup
Además de salsear patatas fritas, este producto es idóneo para una limpieza rápida de cubiertos, tornillos y herramientas
Pocos lo saben, pero uno de los métodos más eficaces para devolver el brillo a la plata no se encuentra en productos específicos, sino en un producto alimenticio que no te puedes ni imaginar: el kétchup. Además de salsear las patatas y los huevos fritos, este ingrediente cotidiano en tu nevera puede utilizarse para limpiar cubiertos y objetos de plata que han perdido su color con el paso del tiempo.
El procedimiento es sencillo: basta con aplicar una pequeña cantidad sobre la superficie ennegrecida, dejarla actuar unos minutos y frotar suavemente con un paño o un cepillo de dientes viejo. Tras aclarar con agua tibia y secar bien, la plata recupera su brillo original.
La explicación está en la composición del ketchup, que contiene ácidos suaves capaces de eliminar la capa de sulfuro responsable del oscurecimiento, sin dañar el metal.
Más usos del kétchup que desconocías
El ketchup también puede utilizarse para eliminar manchas de óxido en pequeños objetos metálicos, especialmente en utensilios de cocina, tornillos, bisagras o herramientas que empiezan a oxidarse. Este óxido se desprende con facilidad y el metal recupera un aspecto mucho más limpio.
Es especialmente útil para limpiezas rápidas o cuando no se dispone de desoxidantes específicos en casa.
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: 'No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones
- “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- Los eneros de hace cien años en Zamora: más heladas, menos agua y frío de verdad
- El Campeonato de España de Galgos llega a Nava del Rey con tres perras zamoranas
- El alistano que luchó contra ETA en el País Vasco e impulsa el dinamismo de La Raya
- Historia ganadera de lidia en Zamora (parte II)