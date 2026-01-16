Cómo limpiar la plata de tu casa... con kétchup

Pocos lo saben, pero uno de los métodos más eficaces para devolver el brillo a la plata no se encuentra en productos específicos, sino en un producto alimenticio que no te puedes ni imaginar: el kétchup. Además de salsear las patatas y los huevos fritos, este ingrediente cotidiano en tu nevera puede utilizarse para limpiar cubiertos y objetos de plata que han perdido su color con el paso del tiempo.

El procedimiento es sencillo: basta con aplicar una pequeña cantidad sobre la superficie ennegrecida, dejarla actuar unos minutos y frotar suavemente con un paño o un cepillo de dientes viejo. Tras aclarar con agua tibia y secar bien, la plata recupera su brillo original.

La explicación está en la composición del ketchup, que contiene ácidos suaves capaces de eliminar la capa de sulfuro responsable del oscurecimiento, sin dañar el metal.

Más usos del kétchup que desconocías

El ketchup también puede utilizarse para eliminar manchas de óxido en pequeños objetos metálicos, especialmente en utensilios de cocina, tornillos, bisagras o herramientas que empiezan a oxidarse. Este óxido se desprende con facilidad y el metal recupera un aspecto mucho más limpio.

Es especialmente útil para limpiezas rápidas o cuando no se dispone de desoxidantes específicos en casa.