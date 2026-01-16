Cuida tu consola y tu ordenador: consejos para alargar su vida útil y mantenerlos como nuevos
Mantener limpias las consolas y los ordenadores no solo mejora su rendimiento, sino que evita averías y sobrecalentamientos que pueden costar caro.
Benito Revilla
Con el uso diario, las videoconsolas y los ordenadores acumulan polvo, suciedad y residuos en sus componentes, lo que puede afectar tanto a su rendimiento como a su durabilidad. Los expertos en tecnología recuerdan que una limpieza regular es clave para mantener estos equipos en óptimas condiciones.
Uno de los primeros consejos es desconectar siempre los dispositivos antes de limpiarlos. Nunca se debe aplicar líquido directamente sobre la consola o el ordenador; en su lugar, se recomienda usar un paño de microfibra ligeramente humedecido para limpiar superficies externas y teclados.
El polvo acumulado en rejillas de ventilación y ventiladores es otro enemigo habitual. Para eliminarlo, lo ideal es utilizar aire comprimido o aspiradoras pequeñas diseñadas para electrónica, con ráfagas cortas que eviten dañar componentes internos, en caso de no tener este tipo de herramientas también se pueden usar brochas de pintura o maquillaje siempre y cuando sean de brocha fina.
Mantener el equipo en lugares limpios y con buena ventilación reduce la cantidad de polvo que entra.
Para las consolas, se aconseja limpiar los mandos y controles con alcohol isopropílico y un paño suave, evitando que el líquido entre en los botones. En los ordenadores, además de limpiar externamente, se recomienda revisar periódicamente los discos y eliminar archivos innecesarios para mantener el sistema rápido y eficiente.
Los expertos también recuerdan que mantener los cables ordenados evita sobrecalentamientos y desconexiones accidentales.
A día de hoy hay muchos muebles que tienen en cuenta los líos de cables y sirven como organizador, pero aquí tienes más ideas que te ayudarán:
Utiliza tubos o fundas para recoger todos los cables en un mismo recorrido, las bridas o bandas de silicona pueden ejercer la misma función.
Enrolla tus cables en espiral u 8 para evitar tensiones y nudos.
Coloca etiquetas visibles indicando la función del cable para evitar confusiones.
Fijar ganchos adhesivos a la pared o al borde del escritorio para recoger los cables que uses con más frecuencia.
Con estos hábitos sencillos, tanto videoconsolas como ordenadores no solo durarán más, sino que ofrecerán un rendimiento óptimo durante años.
