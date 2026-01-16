Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suceso en Benavente: novedadesMuralla de Zamora: nuevos derribosAgricultores contra MercosurZamora sede del piragüismo
instagramlinkedin

Claves para dejar de fumar y no abandonar en el intento

Con enero ya avanzado, muchos fumadores ven cómo la motivación inicial se pierde; expertos recuerdan que dejar el tabaco es un proceso y ofrecen pautas prácticas para lograrlo.

Dejar de fumar

Dejar de fumar / RUBER INTERNACIONAL

Benito Revilla

Cada comienzo de año, miles de personas se marcan el mismo objetivo: dejar de fumar. Sin embargo, conforme pasan las semanas, la fuerza de voluntad inicial suele flaquear y el cigarrillo vuelve a aparecer en los momentos de estrés, rutina o socialización. Los profesionales sanitarios insisten en que esta dificultad es normal y subrayan que abandonar el tabaco no es un gesto puntual, sino un proceso gradual.

Consejos fundamentales:

Fijar metas realistas: Aleja tus objetivos del todo o nada y date tiempos adecuados que puedas ir cumpliendo.

Identifica tus momentos de riesgo: Detecta cuándo sueles fumar más: tras el café, al salir del trabajo o en reuniones sociales y cambia el hábito por otras acciones: camina, bebe agua o mastica un chicle en esos instantes.

Reduce progresivamente: No hace falta dejarlo de golpe, disminuir el número de cigarrillos al día o retrasar el primero de la mañana ayuda a que tu cuerpo se adapte sin sentir ansiedad extrema.

Busca apoyo profesional y social: Acude a tu centro de salud, únete a programas de deshabituación o usa parches/chicles de nicotina si lo necesitas, por otro lado, contar con amigos o familiares que conozcan tu objetivo multiplica las probabilidades de éxito.

Premia tus avances y no te castigues por recaídas: Cada día sin fumar es un logro. Si hay un tropiezo, analízalo, aprende y continúa. Las recaídas son parte normal del proceso, no un fracaso definitivo.

Noticias relacionadas y más

Si sigues estos consejos tal vez consigas ese empujón que necesitas para finalmente cumplir con este propósito que seguro agradecerás.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents