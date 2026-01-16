Claves para dejar de fumar y no abandonar en el intento

Cada comienzo de año, miles de personas se marcan el mismo objetivo: dejar de fumar. Sin embargo, conforme pasan las semanas, la fuerza de voluntad inicial suele flaquear y el cigarrillo vuelve a aparecer en los momentos de estrés, rutina o socialización. Los profesionales sanitarios insisten en que esta dificultad es normal y subrayan que abandonar el tabaco no es un gesto puntual, sino un proceso gradual.

Consejos fundamentales:

Fijar metas realistas: Aleja tus objetivos del todo o nada y date tiempos adecuados que puedas ir cumpliendo.

Identifica tus momentos de riesgo: Detecta cuándo sueles fumar más: tras el café, al salir del trabajo o en reuniones sociales y cambia el hábito por otras acciones: camina, bebe agua o mastica un chicle en esos instantes.

Reduce progresivamente: No hace falta dejarlo de golpe, disminuir el número de cigarrillos al día o retrasar el primero de la mañana ayuda a que tu cuerpo se adapte sin sentir ansiedad extrema.

Busca apoyo profesional y social: Acude a tu centro de salud, únete a programas de deshabituación o usa parches/chicles de nicotina si lo necesitas, por otro lado, contar con amigos o familiares que conozcan tu objetivo multiplica las probabilidades de éxito.

Premia tus avances y no te castigues por recaídas: Cada día sin fumar es un logro. Si hay un tropiezo, analízalo, aprende y continúa. Las recaídas son parte normal del proceso, no un fracaso definitivo.

Si sigues estos consejos tal vez consigas ese empujón que necesitas para finalmente cumplir con este propósito que seguro agradecerás.