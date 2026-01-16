7 cosas que tu móvil hace mientras duermes (y nadie te ha contado)

Dejas el móvil en la mesilla, cierras los ojos y piensas que todo se apaga. Error.

Aunque no lo toques durante horas, tu smartphone sigue activo y enviando información en segundo plano. Y no toda es imprescindible.

“Algunos de estos intercambios de datos incluyen rastreo persistente de ubicación o señales relacionadas con publicidad que pueden exponer datos personales sensibles sin el conocimiento de los usuarios”, advierte Marijus Briedis, CTO de NordVPN.

Las 7 cosas más importantes que hace tu móvil mientras tú descansas

1. Envía identificadores únicos del dispositivo

Incluso en reposo, el móvil puede compartir datos como el IMEI, el número de serie del hardware o la información de la tarjeta SIM para mantenerse identificado ante los servidores del fabricante.

2. Comprueba constantemente el estado del sistema

Se envían datos de telemetría para informar sobre la “salud” del dispositivo, consumo de batería, rendimiento y posibles errores internos.

3. Mantiene vivas las notificaciones

Aunque no recibas mensajes, el teléfono sigue verificando servicios como notificaciones push, correos electrónicos y actualizaciones del sistema operativo.

4. Registra errores y diagnósticos sin que lo sepas

Muchos dispositivos envían registros de fallos y análisis técnicos de forma automática, algo que suele estar activado por defecto y no siempre es fácil de desactivar.

5. Comparte datos sobre cómo te conectas

El móvil informa si estás usando wifi o red móvil, qué tipo de red detecta y en qué momento cambia de una a otra.

6. Puede emitir señales de ubicación, aunque el GPS esté apagado

A través de redes wifi cercanas, Bluetooth y otros identificadores, el smartphone puede seguir ofreciendo datos aproximados de ubicación y movimiento.

7. Alimenta perfiles publicitarios en segundo plano

Los identificadores publicitarios permiten vincular actividad entre apps y servicios, creando perfiles de comportamiento incluso cuando no usas el teléfono.

Cómo reducir este intercambio silencioso de datos

– Revisar y limitar permisos innecesarios de las apps.

– Desactivar la actualización en segundo plano cuando sea posible.

– Reducir la personalización de anuncios.

– Limitar el escaneo de redes wifi y Bluetooth.

– Usar herramientas de seguridad que bloqueen rastreadores.