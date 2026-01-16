Los 5 destinos que no te puedes perder en 2026

En 2026, viajar ya no va solo de tachar ciudades famosas de una lista. Los viajeros buscan emoción, ambiente y experiencias que se recuerden mucho después de volver a casa.

Ciudades que están en plena ebullición, destinos que se reinventan y lugares impulsados por grandes eventos globales marcan el nuevo mapa del turismo.

A partir de las principales tendencias de viaje, los grandes acontecimientos internacionales y la evolución de lo que esperan los viajeros, Hellotickets ha seleccionado los cinco destinos que definirán cómo viajaremos en 2026.

1. Osaka, Japón: la ciudad donde todo se acelera

Impulsada por el legado de la Exposición Universal de 2025, Osaka se consolida en 2026 como uno de los destinos más vibrantes de Japón.

Menos formal que Tokio y mucho más espontánea, la ciudad ofrece una inmersión directa en la vida cotidiana japonesa.

Osaka, Japón / Pixabay

Street food famosa en todo el mundo, barrios llenos de energía y una ubicación perfecta para explorar Kioto, Nara o Kobe hacen de Osaka un equilibrio natural entre tradición y modernidad.

2. Estocolmo, Suecia: elegancia escandinava todo el año

Estocolmo representa una nueva forma de viajar: más tranquila, más consciente y conectada con el entorno.

Naturaleza integrada en la ciudad, museos de primer nivel, diseño escandinavo y acceso directo a su impresionante archipiélago convierten a la capital sueca en un destino atractivo en cualquier estación.

Estocolmo, Suecia / Pixabay

En 2026, se afianza como la escapada urbana perfecta para quienes buscan cultura y bienestar sin prisas.

3. Nápoles, Italia: una ciudad que se siente

Nápoles no se visita, se vive. En 2026 atraerá a quienes buscan autenticidad y emociones intensas.

Su patrimonio histórico, su gastronomía legendaria y unas calles llenas de vida crean una experiencia profunda y muy humana.

Vista del Vesubio desde Nápoles, Italia / Pixabay

Con el Vesubio y la Costa Amalfitana como telón de fondo, Nápoles muestra una Italia vibrante, imperfecta y absolutamente real.

4. Seúl, Corea del Sur: la capital más creativa de Asia

Hiperconectada, innovadora y profundamente cultural, Seúl se posiciona en 2026 como una de las ciudades más estimulantes del mundo.

Ayuntamiento de Seúl, Corea del Sur / Pixabay

Palacios históricos, barrios futuristas, una escena artística en constante cambio y la influencia global de la K-culture convierten a la capital surcoreana en una experiencia urbana total, ideal para viajeros curiosos y creativos.

5. Filadelfia, Estados Unidos: cuando el viaje se cruza con un gran evento

Sede de la Copa del Mundo de fútbol 2026, Filadelfia estará en el centro de todas las miradas. Más allá del evento, la ciudad destaca por su identidad propia, su historia y su energía cultural.

Más accesible que otras grandes ciudades estadounidenses, se presenta como una oportunidad única para combinar un acontecimiento global con el descubrimiento de un destino con mucho carácter.

Filadelfia, Estados Unidos / Pixabay

En 2026, viajar será una cuestión de emociones, momentos compartidos y recuerdos inolvidables.

Más allá de las modas, estos cinco destinos reflejan una nueva forma de viajar: más experiencial, más auténtica y más conectada con la cultura local.