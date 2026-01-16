5 consejos para que tus relojes brillen como el primer día

Mantener tus relojes limpios no solo mejora su estética, sino que también protege sus mecanismos y prolonga su vida útil.

Cinco consejos esenciales:

1. Limpieza de la caja metálica: Mezcla agua tibia con unas gotas de jabón neutro y frota suavemente con un cepillo de dientes suave o un bastoncillo. Esto elimina la suciedad acumulada entre los eslabones y rincones.

2. Correas de cuero: Para no dañarlas, usa un paño ligeramente humedecido con agua, vinagre y glicerina. Este truco limpia manchas y mantiene el cuero flexible.

3. Correas de tela o caucho: Sumérgelas brevemente en agua tibia con jabón y frota suavemente. Luego deja secar al aire, evitando la luz directa del sol para que no se decoloren.

4. Rincones difíciles: Para las zonas más pequeñas o complicadas, como los engranajes visibles o el interior de los eslabones, utiliza palillos envueltos en algodón o cepillos de cerdas muy finas. Esto permite llegar a la suciedad más rebelde sin rayar el material.

5. Brillo final y desinfección: Pulveriza un poco de alcohol sobre un paño de microfibra y frota suavemente la superficie metálica del reloj. Esto elimina grasa, bacterias y deja un acabado brillante.

Con estos simples consejos, cualquier reloj puede lucir como nuevo, sin necesidad de acudir a costosos servicios de limpieza. Además, aplicar estos métodos de manera regular protege el mecanismo y prolonga la durabilidad de tus piezas favoritas.