Las 3 claves que el banco mira antes de darte una hipoteca (y casi nadie prepara)

Enero llega cargado de propósitos: ir al gimnasio, ahorrar más, ordenar las finanzas… y, cada vez con más fuerza, comprar una casa.

Con los precios de la vivienda todavía al alza y unas hipotecas que siguen siendo relativamente competitivas, muchas personas se plantean dar el paso.

Pero hay un detalle que suele pillarnos por sorpresa: para el banco, el sueldo no lo es todo.

Las entidades financieras analizan con lupa la solvencia real del comprador, cómo gestiona su dinero y qué margen tiene para asumir una deuda a largo plazo.

Por eso, desde HelpMyCash.com han elaborado una guía clara para entender qué miran los bancos y cómo mejorar el perfil financiero antes de solicitar una hipoteca.

Estas son las tres claves que marcan la diferencia.

1. Ordenar las cuentas y demostrar estabilidad

No basta con tener una nómina fija. El banco suele pedir los extractos de los últimos meses y se fija en si hay control, estabilidad y capacidad de ahorro.

En HelpMyCash.com recomiendan separar la cuenta de gasto diario de la cuenta de ahorro, mejor si es remunerada, y reducir gastos prescindibles en la medida de lo posible. Una regla práctica muy utilizada: no destinar más del 50% del sueldo a gastos fijos.

2. Ahorrar en serio para la entrada y los gastos

Lo habitual es que la hipoteca cubra hasta el 80% del valor de la vivienda. Eso implica que el comprador debe aportar el 20% restante más, aproximadamente, un 10% adicional para impuestos y gastos.

Por ejemplo, para un piso de 200.000 euros, el ahorro objetivo ronda los 60.000 euros. El método más eficaz es el preahorro: transferir una cantidad fija a una cuenta aparte nada más cobrar.

El objetivo orientativo es ahorrar un 20% del sueldo, aunque cantidades menores también funcionan si se mantienen con constancia. Además, es recomendable contar con un colchón de entre tres y seis meses de salario.

3. Mantener las deudas bajo control

Para que una hipoteca sea viable, la suma de la cuota hipotecaria y el resto de deudas no debería superar el 30% del sueldo mensual. Si existen préstamos personales o tarjetas de crédito, conviene reducirlos antes de pedir financiación.

Y hay un punto clave que no admite excepciones: si el solicitante figura en ficheros de morosidad, la hipoteca no sale hasta regularizar la situación y limpiar el historial.

Comprar casa no empieza en las visitas a pisos. Empieza mucho antes, con las cuentas en orden. Y enero, con sus buenos propósitos, puede ser el mejor momento para hacerlo.