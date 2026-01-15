Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El truco de los coleccionistas de moneda para mantenerlas siempre limpias y relucientes

Ante la duda duda, la mejor opción es no intervenir y consultar a un especialista ya que en coleccionismo una moneda intacta suele valer más que una demasiado limpia

Monedas del siglo I d.c. recuperadas por el Seprona durante la operación 'Tamussia'

Monedas del siglo I d.c. recuperadas por el Seprona durante la operación 'Tamussia' / GUARDIA CIVIL

Abril Oliva

Limpiar monedas antiguas o de colección requiere más cuidado del que parece. A diferencia de las monedas de uso cotidiano, una limpieza incorrecta puede reducir drásticamente su valor, borrar pátinas históricas o dañar detalles que los coleccionistas consideran esenciales.

El primer principio es saber que no todas las monedas deben limpiarse. En numismática, la pátina natural —esa capa oscura que se forma con el tiempo— no es suciedad, sino parte de la historia de la moneda. Eliminarla puede convertir una pieza valiosa en una moneda común.

Cuando la limpieza es necesaria, el método más seguro es el más sencillo: agua destilada. Sumergir la moneda durante varias horas o incluso días ayuda a desprender tierra y restos sin atacar el metal. Después, se puede secar con cuidado, sin frotar, usando un paño suave o papel absorbente.

Cobre y bronce

En monedas muy sucias, especialmente de cobre o bronce, algunos expertos recomiendan un cepillo de dientes de cerdas muy blandas, siempre con extrema suavidad y solo tras el remojo. Nunca se debe rascar ni intentar “sacar brillo”.

LO QUE DEBES Y NO DEBES HACER

LO QUE DEBES

  • Usa solo agua destilada
  • Limpia solo lo imprescindible
  • Seca sin arrastrar el paño
  • Conserva la pátina
  • Consulta a un experto si dudas

LO QUE NO DEBES

  • Usar vinagre, limón o productos químicos
  • Frotar para que "brille"
  • Usar estropajos o cepillos duros
  • Pulir o rascar
  • Limpiar monedas valiosas sin saber

Productos domésticos como vinagre, limón, bicarbonato o limpiametales pueden parecer eficaces, pero son muy agresivos para monedas antiguas y deben evitarse salvo en piezas sin valor numismático.

En caso de duda, la mejor opción es no intervenir y consultar a un especialista. En coleccionismo, una moneda intacta suele valer más que una demasiado limpia.

