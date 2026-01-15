El snack inesperado cocinado en la airfryer que no te esperabas
Te cambiará la idea sobre esta fruta "de dieta" y empezarás a amarla
V. R.
La pereza de cocinar ya no es una excusa. Mientras el sofá te llama y el móvil te absorbe, gracias a la airfryer conseguirás cocinar sin apenas esfuerzo cosas que nunca habías pensado.
Lo último en hacerse viral no es una receta ni de patatas ni de ningún postre, sino algo que siempre estuvo en el frutero y nadie pensó en meter “a freír”.
Esta fruta te sorprenderá
Las uvas, sí, las uvas.
Es tan fácil como meter un puñado de uvas frescas diez minutos en la airfryer y el resultado es impresionante. Si le añades queso, la receta se convertíra en brutal.
Conseguirás una especie de bocado caramelizado por fuera, jugoso por dentro y peligrosamente adictivo. No hay aceite, no hay sartén y, lo más importante, no hay que vigilar nada.
El truco están en pincharlas ligeramente o simplemente agitarlas a mitad del programa de cocción.
El calor intenso hace que los azúcares naturales se concentren y aparezca un sabor que recuerda más a un snack gourmet que a una fruta “de dieta”.
La receta se ha viralizado por una razón muy concreta: esfuerzo cero. Cocinar algo rico sin apenas manchar utensilios de cocina, en un tiempo "récord" y sin levantarse del sofá es todo un lujo.
Otra prueba más de que la airfryer no solo cocina: piensa por nosotros cuando no nos apetece hacerlo. Y a veces, además, nos deja con la boca abierta.
