Atención conductores: si padeces alguna de estas enfermedades no podrás conducir o renovar el carnet

La seguridad en las carreteras es una de las prioridades de organismos como la DGT . Reducir los accidentes y la siniestralidad implica prestar especial atención al estado en el que los conductores se ponen al volante.

Desde no consumir alcohol antes de emprender un viaje por carretera a hacer un seguimiento a nuestra salud, sobre todo con especial atención a aquellas patologías que pueden influir directamente en nuestra forma de conducir.

Por ello, conviene ser consciente de nuestro estado de salud a nivel psicomotor para no comprometer nuestra propia seguridad ni la del resto de conductores o peatones.

No se puede conducir o renovar el carnet por enfermedades que afecten la visión (glaucoma, retinopatía), corazón (arritmias), sistema neurológico (epilepsia, Alzheimer, Parkinson), o el sistema respiratorio (apnea del sueño grave).

También la diabetes no controlada o trastornos psiquiátricos severos, requiriendo siempre un informe médico favorable para evaluar el riesgo para la seguridad vial.

La normativa no prohíbe de forma absoluta, sino que puede limitar la vigencia o pedir informes.

Las enfermedades por las que pueden quitarte el carnet de conducir

No todas las enfermedades pueden conllevar la retirada del carnet de conducir. Sin embargo, si padeces problemas de visión, enfermedades cardiacas como arritmias, infarto de miocardio, o llevas un marcapasos debes someterte a ciertos controles para saber si eres apto para circular por las carreteras.

En el caso de las arritmias, no puedes conducir por la pérdida de atención o el síncope en los últimos 6 meses.

Para los afectados por un infarto agudo de miocardio, deberán pasar 3 meses desde el suceso para poder renovar el carnet y si eres de los que lleva marcapasos habrá que esperar al menos un mes tras la intervención para poder volver a conducir.

Patologías que impiden conducir

Mientras que ciertas enfermedades cardiacas, tras pasar cierto tiempo prudencial, permiten retomar la rutina la volante, existen otras que prohíben terminantemente echarse a las carreteras.

Enfermedades visuales o auditivas como pérdida grave del campo visual, ceguera monocular sin adaptación adecuada o agudeza visual insuficiente y no corregida.

En cuanto a las enfermedades que afecten al sistema locomotor como amputaciones o malformaciones que afecten el uso de los mandos, rigidez articular grave, o trastornos de coordinación motora.

También se incluyen enfermedades renales como insuficiencia renal crónica avanzada, pacientes de diálisis o si has sufrido un trasplante renal reciente sin estabilización clínica.