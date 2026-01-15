¿Agua fría, templada o caliente para fregar los suelos? Depende

Te dispones a fregar el suelo y es posible que más de una ocasión, al echar el agua con el que vas a limpiar, te hayas preguntado: "¿Fría o caliente?". Y en esos casos, suele sere templada. Lo cierto es que a la hora de fregar los suelos, no todo depende del producto de limpieza. La temperatura del agua juega un papel clave y utilizarla mal puede provocar manchas, pérdida de brillo o incluso daños irreversibles en algunos materiales.

No hay una respuesta univesal y si la hay es esta: depende. Vamos uno por uno según el tipo de suelo:

Gres y cerámica

Para suelos de gres y cerámica, el agua templada es la mejor opción. Ayuda a disolver la suciedad y la grasa ligera sin dejar marcas ni residuos. El agua demasiado caliente puede generar velos opacos al secarse, mientras que la fría resulta menos eficaz.

Mármol

En el caso de suelos de mármol, terrazo o piedra natural, los expertos recomiendan agua fría o ligeramente templada. El calor puede abrir el poro del material y favorecer la absorción de humedad y productos, apagando el brillo y acelerando el desgaste.

Madera y parquet

Los suelos de madera y parquet son los más delicados. Siempre deben fregarse con agua fría o templada y muy bien escurrida. El agua caliente, además de penetrar con más facilidad, puede deformar las tablas y levantar las juntas.

PI ESTUDIO

Para suelos vinílicos o laminados, el agua templada es suficiente. No necesitan altas temperaturas y agradecen una limpieza rápida, sin encharcar, para conservar su capa protectora.

En resumen, el agua muy caliente rara vez es necesaria para fregar. Ajustar la temperatura al tipo de suelo no solo limpia mejor, sino que prolonga su vida útil y mantiene su aspecto original durante más tiempo.