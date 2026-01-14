El truco del arroz crudo para limpiar botellas, jarrones y termos por dentro

Limpiar botellas, jarrones o termos por dentro suele ser una tarea algo desesperante si lo queremos hacer bien. No siempre entra un estropajo, a veces el cepillo alternativo no llega al fondo y la suciedad, si es fuerte, se resiste ya que no hay margen de maniobra para limpiar con fuerza. Sin embargo, existe un truco doméstico simple y efectivo que está ganando adeptos por su eficacia: usar arroz crudo como limpiador.

El método consiste en introducir un par de cucharadas de arroz dentro del recipiente, añadir agua caliente y una gota de lavavajillas. Una vez sumado todo, debes agitar con fuerza durante unos segundos. El resultado es inmediato: el arroz actúa como un abrasivo natural, desprendiendo restos de café, té o suciedad incrustada sin dañar el material.

POR QUÉ FUNCIONA El arroz actúa como un microabrasivo natural .

. Arrastra restos de té, café, moho y suciedad incrustada.

No raya el vidrio ni el acero inoxidable.

Llega a curvas y fondos imposibles.

Este sistema, habitual en hostelería y poco conocido en los hogares, permite limpiar zonas a las que no llega ningún utensilio y evita recurrir a productos agresivos. Además, no raya el vidrio ni el acero inoxidable y funciona especialmente bien en botellas estrechas, jarrones altos y cantimploras.

El truco no funciona en todos los contenedores, pero sí en la mayoría o, al menos, en los de uso doméstico más habitual.

DÓNDE FUNCIONA MEJOR Botellas de cristal

Jarrones altos

Termos y cantimploras

Decantadores de vino

Otro truco exprés de limpieza de botellas en un minuto

Cuando una botella huele mal o tiene restos imposibles en el fondo, existe un método sorprendentemente eficaz que apenas lleva un minuto y no requiere cepillos. Basta con introducir una cucharadita de bicarbonato, un pequeño trozo de papel de aluminio arrugado y añadir agua caliente.

Al agitar la botella durante unos segundos, el aluminio actúa como raspador suave, mientras que el bicarbonato neutraliza olores y desprende la suciedad incrustada. Tras aclarar con agua, la botella queda limpia y sin restos de olor.

Este truco funciona especialmente bien en botellas de cristal y de acero inoxidable, y es ideal para eliminar olores persistentes de agua estancada, bebidas azucaradas o café.