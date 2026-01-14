El truco del arroz crudo para limpiar botellas, jarrones y termos por dentro
No siempre entra un estropajo ni tienes margen de maniobra para una limpieza en profundidad
Limpiar botellas, jarrones o termos por dentro suele ser una tarea algo desesperante si lo queremos hacer bien. No siempre entra un estropajo, a veces el cepillo alternativo no llega al fondo y la suciedad, si es fuerte, se resiste ya que no hay margen de maniobra para limpiar con fuerza. Sin embargo, existe un truco doméstico simple y efectivo que está ganando adeptos por su eficacia: usar arroz crudo como limpiador.
El método consiste en introducir un par de cucharadas de arroz dentro del recipiente, añadir agua caliente y una gota de lavavajillas. Una vez sumado todo, debes agitar con fuerza durante unos segundos. El resultado es inmediato: el arroz actúa como un abrasivo natural, desprendiendo restos de café, té o suciedad incrustada sin dañar el material.
POR QUÉ FUNCIONA
- El arroz actúa como un microabrasivo natural.
- Arrastra restos de té, café, moho y suciedad incrustada.
- No raya el vidrio ni el acero inoxidable.
- Llega a curvas y fondos imposibles.
Este sistema, habitual en hostelería y poco conocido en los hogares, permite limpiar zonas a las que no llega ningún utensilio y evita recurrir a productos agresivos. Además, no raya el vidrio ni el acero inoxidable y funciona especialmente bien en botellas estrechas, jarrones altos y cantimploras.
El truco no funciona en todos los contenedores, pero sí en la mayoría o, al menos, en los de uso doméstico más habitual.
DÓNDE FUNCIONA MEJOR
- Botellas de cristal
- Jarrones altos
- Termos y cantimploras
- Decantadores de vino
Otro truco exprés de limpieza de botellas en un minuto
Cuando una botella huele mal o tiene restos imposibles en el fondo, existe un método sorprendentemente eficaz que apenas lleva un minuto y no requiere cepillos. Basta con introducir una cucharadita de bicarbonato, un pequeño trozo de papel de aluminio arrugado y añadir agua caliente.
Al agitar la botella durante unos segundos, el aluminio actúa como raspador suave, mientras que el bicarbonato neutraliza olores y desprende la suciedad incrustada. Tras aclarar con agua, la botella queda limpia y sin restos de olor.
Este truco funciona especialmente bien en botellas de cristal y de acero inoxidable, y es ideal para eliminar olores persistentes de agua estancada, bebidas azucaradas o café.
