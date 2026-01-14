¿Te resulta imposible ahorrar dinero? Sigue estos pasos

¿Tú también sales temblando cada vez que vas al supermercado? ¿Temes la llegada del recibo de la luz? ¿Cada vez que la lavadora hace ruidos la miras como si fuera el enemigo?

Tranquilo, no eres el único. Cada vez más familias luchan contra el síndrome del bolsillo vacía por eso te traemos unos consejos que pueden ayudarte a ahorrar dinero desde ya y sin apenas enterarte. El "apenas" es importante.

1- Abre una cuenta de ahorro

Tener tus ahorros en una cuenta separada de la que utilizas para pagar los gastos evitará que toques ese dinero que tanto te costó guardar, a no ser que sea absolutamente necesario. Habla con tu banco, todas las entidades financieras ofrecen opciones para ahorrar, y puede que hasta paguen intereses si no tocas esos euros.

2- Separa algo a principios de mes sí o sí

El día 1 de cada mes separa un tanto porciento de tus ingresos, y destínalo a esa cuenta de ahorro. Esta es una de las recomendaciones más sencillas según todos los expertos financieros. Esperar a que termine el mes para ahorrar el dinero que te sobra es mucho más arriesgado, es probable que acabes gastando más de lo que necesitas y ahorrando mucho menos de lo que podrías. Tradicionalmente, se recomienda destinar al menos un 10% del salario al ahorro, aunque lo mejor es que evalúes cuáles son tus gastos fijos para saber si te puedes permitir destinar a tu futuro una cantidad aún mayor.

3- ¿Te apetece comprar algo? Espera... se te puede pasar

Evita las compras impulsivas. Espera unos días antes de comprar ese artículo que tanto te apetece, así sabrás si realmente lo necesitas o solo era un deseo pasajero. Un consejo que conviene seguir tanto en las compras online como cuando se va de tiendas.

4- Compara precios

La cesta de la compra puede salir mucho más barata si visitas varios supermercados y tiendas para aprovechar todas las ofertas. Visita todos los establecimientos de tu barrio y apunta cuánto cuesta en cada uno de ellos los productos que compras de manera habitual.

5- Haz una "Semana del ahorro"

Para mucha gente, el fin de semana son los días en los que más dinero gasta en bienes y servicios innecesarios. Dedica cada mes una semana al ocio casero o al aire libre gratuito. Dar paseos, leer en el sofá o hablar con tu familia para no hacerle un agujero a la cuenta del banco.

6- Amortiza deudas

Antes de empezar a ahorrar, es mejor saldar las deudas pendientes. Pagar un préstamo antes de la fecha de vencimiento te ahorra cientos de euros en intereses. Quitarte un préstamo de encima, es hacer que tu "yo" del futuro ahorre.

7- Cancela suscripciones

Un gran porcentaje de los usuarios suscritos a un servicio llevan varios meses sin utilizarlo. Muchos se han olvidado de que están pagando periódicamente un precio, por eso son una forma ideal de hacer dinero... para las empresas. Repasa a qué servicios estás suscrito y cancela los que no te merezcan la pena. No necesitas tener acceso a todas las plataformas de streaming si no las ves a diario, puede que te baste con una. Y si estás apuntado a un gimnasio por el que no pisas, también te puedes ahorrar ese dinero y hacer deporte al aire libre.

8- Vende cosas

Vacía los armarios de casa y pon a la venta de casa la ropa que ya no te vale, la que no te gusta, y otros objetos de los que puedas prescindir. En las plataformas online de compra-venta todo se vende si lo pones a un precio adecuado. Si hay algo que no utilizas nunca, es mejor que te den dinero, aunque sea poco, que tenerlo ocupando sitio en casa. La venta en plataformas como Vinted o Wallapop es una fuente de ingresos para muchas personas que necesitan dinero rápido.