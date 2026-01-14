Apagar el ‘router’ cuando te vas por un tiempo de casa: ventajas y desventajas

Es una duda generalizada, ¿se debe apagar el router en determinadas circunstancias? Por ejemplo, cuando vas a estar fuera unos días. En la Comunidad de Movistar alguien se lo preguntó y esta fue la contestación que recibió desde la empresa de telefonía.

Ventajas de apagar el ‘router’

1. Ahorras energía (y algo en la factura)

Aunque los routers no son los mayores consumidores de tu hogar, cada vatio cuenta. Apagarlo por la noche, cuando no estás en casa o durante vacaciones, no solo ayuda al planeta, sino que también deja tu bolsillo un poquito más lleno.

Es el mismo principio del apagado automático de descodificadores de Movistar Plus+: eficiencia energética al máximo, aunque aquí la experiencia la manejas tú.

2. Más seguridad en tu WiFi

Una de las mayores preocupaciones es el robo de señal WiFi. Sí, hay gente que podría colarse en tu red, ralentizarla e incluso cambiar configuraciones si tiene acceso remoto.

Apagar el router hace que nadie pueda conectarse a él mientras no estás, un gesto sencillo que evita problemas de seguridad.

3. Problemas de conexión resueltos con un ‘reset’

¿Tu internet va lento de repente? Una de las soluciones más efectivas es apagar y volver a encender el router.

Este simple gesto reinicia todos los procesos del software, resolviendo muchos errores y problemas de velocidad. Una especie de “descanso reparador” para tu equipo.

4. Protección contra subidas de tensión

Apagar el router también lo protege de subidas eléctricas inesperadas, que pueden dañar tus equipos cuando menos te lo esperas. Ideal si sales de casa o durante la noche.

Desventajas de apagar el router

1. Actualizaciones automáticas retrasadas

Muchos routers se actualizan de forma automática por la noche, cuando hay menos tráfico en la red. Apagándolo, las actualizaciones se retrasan hasta que lo vuelvas a encender, lo que puede causar lentitud temporal o interrupciones mientras el software se instala.

2. No recibirás llamadas

Si tu teléfono fijo funciona sobre IP (como casi todos con fibra hoy en día), no recibirás llamadas mientras el router esté apagado. Esto puede ser un problema si esperas llamadas nocturnas o de urgencia.

3. Equipos conectados se quedan sin señal

Cualquier dispositivo que dependa del WiFi —alarmas, electrodomésticos inteligentes, cámaras de seguridad— dejará de funcionar mientras apagues el router.

4. Posible desgaste del equipo

Apagar y encender el router de manera continuada, apuntan en Movistar, podría acortar su vida útil, según advierten los fabricantes. Así que, aunque es útil de vez en cuando, no conviene abusar.