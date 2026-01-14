Las 5 mentiras más repetidas sobre el cuerpo humano

El cuerpo humano es una máquina casi perfecta y, precisamente por eso, lleva siglos siendo objeto de estudio. Pero entre tanto dato científico también se han colado mitos que seguimos repitiendo como si fueran verdades absolutas. ¿Cómo funciona realmente nuestro cerebro? ¿Crujir los dedos estropea las articulaciones? Spoiler: no todo lo que te han contado es cierto. Sigue leyendo y descubre 5 afirmaciones sobre tu cuerpo que no son verdad. Te las cuentan los expertos y expertas de Recoletas Salud.

¿Crujir los dedos lesiona las articulaciones?

Seguro que más de una vez te han llamado la atención por crujirte los dedos. Padres, abuelos, profesores… todos alertando del mismo peligro: la artritis. Pues malas noticias para ellos (y buenas para ti): no tenían razón.

Los estudios son claros y concluyen que el único efecto negativo de crujir los nudillos es el ruido desagradable que produce. Nada de articulaciones dañadas.

Solo usamos el 10% de nuestro cerebro

Este mito es un clásico. Lo habrás oído en boca de mentalistas, gurús o películas donde alguien desbloquea poderes ocultos. Pero la ciencia lo desmiente sin dudarlo.

Las investigaciones muestran que a lo largo del día utilizamos el 100% de nuestra capacidad cerebral. Solo se usaría menos en casos de daños neuronales. Así que no, no tienes un 90% de cerebro dormido esperando despertar.

Los dientes son blancos

Pantallas, redes sociales y cine nos han vendido una sonrisa perfecta y blanca como la nieve. Pero la realidad es otra. Los dientes no son naturalmente blancos.

La dentadura humana tiene un tono amarillento que no desaparece por mucho que te cepilles. Ese blanco deslumbrante que ves es el resultado de tratamientos blanqueantes, no de la naturaleza.

Las células no se reproducen al envejecer

Es habitual pensar que envejecemos porque nuestras células dejan de reproducirse, y que de ahí vienen las arrugas o la fragilidad de los huesos. Pero no es exactamente así, aclaran en Recoletas Salud.

Los estudios indican que el sistema celular sigue funcionando siempre. Lo que ocurre es que, con el paso del tiempo, se producen cambios en su funcionamiento. Envejecer no significa que el cuerpo se apague de golpe.

Afeitarse hace que el vello crezca más grueso

Otro mito que se repite generación tras generación. Afeitarse no hace que el vello salga más grueso.

Lo que sí ocurre es que puede parecer más oscuro y abundante, ya que al crecer queda más expuesto a la luz y se aclara menos. Pero el grosor, en realidad, no cambia.