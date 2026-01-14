Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicos en ZamoraCaminos rurales ZamoraLa Junta responde al alcalde de Vigo por el AVE de SanabriaDimite la alcaldesa de La Torre del ValleSale a licitación del proyecto de la carretera de Hermisende
instagramlinkedin

5 hábitos fáciles que cambiarán tu vida

Está en tu mano. Al menos lee este artículo e intenta vivir mejor.

Mujer haciendo ejercicio

Mujer haciendo ejercicio / Pixabay

Ernesto Izquierdo

¿Vivir más y mejor sin fórmulas mágicas ni gastar una fortuna? Spoiler: sí es posible. La ciencia lo tiene claro y no habla de métodos imposibles, sino de hábitos sencillos que, aplicados día a día, mejoran la salud, reducen el riesgo de enfermedades crónicas y aumentan la esperanza de vida. Lo mejor: están al alcance de cualquiera. Los expertos de saludonnet te lo explican en este artículo:

1. Dormir bien no es un lujo, es salud

El sueño es uno de los grandes pilares del bienestar… y también uno de los más infravalorados. Dormir mal no solo te deja agotado: está directamente relacionado con un mayor riesgo de hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2 y depresión.

Cuando duermes bien, pasan muchas cosas buenas:

  • Se regulan las hormonas, como la melatonina (clave para el ritmo circadiano) y la hormona del crecimiento.
  • Se fortalece el sistema inmune, mejorando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.
  • Mejora la memoria y la creatividad, ya que el cerebro procesa información y consolida recuerdos mientras descansas.

Para dormir mejor, apunta estos básicos:

  • Establecer una rutina: acostarte y levantarte a la misma hora, incluso los fines de semana.
  • Evitar pantallas antes de dormir: la luz azul reduce la producción de melatonina.
  • Cuidar el ambiente: dormitorio oscuro, fresco y silencioso; cortinas opacas y tapones si hace falta.

Un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews confirma que dormir entre 7 y 8 horas reduce de forma significativa el riesgo de enfermedades cardíacas.

2. Ejercicio diario: el movimiento es vida

Moverse es uno de los hábitos más potentes para vivir más tiempo. Y no, no hace falta pasarse horas en el gimnasio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actividades moderadas como caminar, bailar o trabajar en el jardín ya marcan la diferencia.

Los beneficios hablan solos:

  • Reduce el riesgo de enfermedades crónicas: una caminata diaria de 20 minutos puede disminuir hasta un 30% el riesgo cardiovascular.
  • Mejora la salud mental: el ejercicio libera endorfinas, las conocidas como «hormonas de la felicidad».
  • Aumenta la longevidad: The Lancet señala que las personas activas viven entre 3 y 7 años más que las sedentarias.

¿Ideas fáciles para moverte más?

  • Usar escaleras en vez de ascensor.
  • Caminar o ir en bici siempre que sea posible.
  • Hacer pausas activas si trabajas sentado: levantarte y estirarte cada hora.

La clave no es la intensidad, sino la constancia.

3. Alimentación saludable: la mejor medicina

«Somos lo que comemos» y no podría ser más cierto. Una dieta equilibrada no solo mejora cómo te sientes hoy, también protege frente a enfermedades como el cáncer, la diabetes o los problemas cardíacos.

Algunas claves para comer mejor:

  • Priorizar alimentos naturales: frutas, verduras, legumbres y granos enteros, ricos en fibra, antioxidantes y vitaminas.
  • Incluir grasas saludables: aguacate, frutos secos, salmón y aceite de oliva cuidan el corazón y el cerebro.
  • Reducir azúcares y ultraprocesados, asociados a inflamación y envejecimiento prematuro.

Numerosos estudios señalan la dieta mediterránea como una de las más saludables del mundo, vinculada a menor incidencia de enfermedades crónicas y a una mayor esperanza de vida.

4. Relaciones sociales: el hábito invisible que alarga la vida

Las relaciones humanas también cuentan… y mucho, subrayan en saludonnet. La soledad prolongada se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresión e incluso muerte prematura. En cambio, tener vínculos fuertes mejora la salud mental y ayuda a vivir más.

Entre sus beneficios:

  • Reduce el estrés emocional.
  • Refuerza hábitos saludables, gracias al apoyo de amigos y familia.
  • Aumenta la longevidad: según PLOS Medicine, las relaciones sociales sólidas pueden incrementar la esperanza de vida hasta en un 50%.

¿Cómo fortalecerlas?

  • Llamar a ese amigo o familiar al que tienes olvidado.
  • Participar en actividades comunitarias o voluntariados.
  • Pasar tiempo de calidad con quienes quieres, dejando el móvil a un lado.

5. Estrés bajo control: el enemigo silencioso

El estrés crónico es uno de los grandes saboteadores de la salud. Aumenta la presión arterial, debilita el sistema inmune y deteriora la salud mental, favoreciendo ansiedad y depresión.

Algunas formas eficaces de gestionarlo:

  • Meditación y mindfulness: 10 minutos al día pueden marcar la diferencia.
  • Ejercicio físico: libera tensiones y mejora el estado de ánimo.
  • Tiempo para ti: leer, cocinar, escuchar música o cualquier actividad que disfrutes.

Las personas que practican técnicas de relajación presentan niveles mucho más bajos de cortisol, la hormona del estrés.

Noticias relacionadas y más

La conclusión es clara: vivir más y mejor no va de hacer grandes sacrificios, sino de pequeños hábitos bien elegidos. Dormir, moverte, comer bien, cuidar tus relaciones y gestionar el estrés puede cambiarlo todo. Y lo mejor es que puedes empezar hoy mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents