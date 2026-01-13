El truco de las tiendas de ropa para doblar las prendas en dos segundos

Quien haya visto trabajar a un dependiente de tienda sabe que doblar camisetas parece casi un acto de magia: rápido, exacto y siempre igual. Lejos de ser habilidad innata, el secreto está en una técnica de tres movimientos que utilizan comercios de ropa de todo el mundo para ganar tiempo y uniformidad.

El método consiste en colocar la prenda extendida, imaginar dos líneas verticales y una horizontal, y ejecutar tres gestos consecutivos: cruzar, tirar y doblar. En apenas dos segundos, la camiseta queda perfectamente plegada, sin arrugas y lista para apilar. No se estira ni se sacude: la precisión evita marcas y mantiene la forma original.

Esta técnica, popularizada en tiendas japonesas y adoptada después por grandes cadenas, permite doblar decenas de prendas en minutos sin esfuerzo. Además, reduce el desgaste de la tela, ya que se manipula menos y siempre de la misma manera.

Lo mejor es que el truco se puede aplicar en casa con idéntico resultado. Basta con practicar un par de veces para comprobar que doblar la ropa no tiene por qué ser una tarea lenta ni caótica.

¿Y por qué huelen tan bien?

Las prendas tienen un olor características de cada tienda porque el propio establecimiento huele así. Forma parte del marketing de la cadena en muchos casos.

Entrar en una tienda de ropa y notar un olor agradable y limpio no es casualidad. Aunque muchos piensan en ambientadores o perfumes caros, la mayoría de comercios utiliza un método mucho más simple y efectivo: controlar la humedad y perfumar el aire, no las prendas.

El truco consiste en neutralizar primero el olor antes de añadir cualquier aroma. Para ello, las tiendas ventilan a fondo a primera hora y colocan absorbedores de humedad para dar un ambiente más fresco durante todo el día.

Después, el aroma se introduce de forma muy ligera y constante, nunca intensa. En lugar de pulverizar perfumes directamente sobre la ropa, se aplica en papeles, cartones o difusores discretos situados en zonas altas, donde el aire circula mejor.