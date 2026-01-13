El truco más raro para limpiar el inodoro sin frotar: pastillas para dentaduras postizas

Sabemos que parece una broma... pero no lo es. Las pastillas efervescentes para limpiar dentaduras postizas se han convertido en un aliado inesperado para limpiar el inodoro, especialmente contra la cal, las manchas amarillentas y los malos olores que no se van ni con lejía.

El método es sencillo. Basta con echar una o dos pastillas en la taza del WC antes de irse a dormir y dejarlas actuar durante toda la noche. Al ser efervescentes, liberan agentes limpiadores que se adhieren a las paredes, descomponen la cal y eliminan bacterias sin necesidad de frotar.

A la mañana siguiente, con una pasada rápida de escobilla y una descarga de agua, el resultado sorprende incluso a los más escépticos: la porcelana aparece más blanca, sin cercos y sin olor. Además, estas pastillas están diseñadas para limpiar sin rayar, lo que las hace seguras para el inodoro.

Agencia Atlas

Los expertos recuerdan que es un truco puntual, ideal para mantenimientos profundos, y que no sustituye a la limpieza habitual.

Grifos imposibles

Hay grifos que parecen inmunes a la limpieza. Por mucho que se froten, siempre conservan manchas de cal, cercos blanquecinos o un tono apagado que da sensación de suciedad permanente. Sin embargo, existe un método poco conocido que resulta especialmente eficaz en estos casos difíciles.

El truco consiste en envolver el grifo con papel de cocina empapado en vinagre blanco —o en una mezcla de vinagre y agua caliente— y dejarlo actuar durante 30 o 40 minutos. El papel mantiene el líquido en contacto directo con el metal, algo clave para que el ácido disuelva la cal incrustada en zonas donde el agua pulverizada no llega.

Pasado ese tiempo, basta con retirar el papel y pasar un paño de microfibra. En la mayoría de los casos, la cal desaparece sin esfuerzo y el brillo vuelve de forma inmediata. Para grifos muy castigados, una segunda pasada con un cepillo de dientes viejo ayuda a rematar juntas y rincones.

Los especialistas recomiendan terminar siempre con un secado completo.