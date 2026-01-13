La cerveza no solo se bebe: trucos de limpieza que no conocías

No todo lo que hay en la nevera o en la cocina está pensado solo para cocinar. Cada vez existen más trucos de limpieza caseros que transforman productos cotidianos en aliados inesperados.

La limpieza del hogar se ha convertido en un laboratorio doméstico donde la creatividad y el ahorro van de la mano.

La cerveza, nueva aliada

Muchos la asocian únicamente con el ocio y disfurtar de ella en las terrazas durante el verano, pero puede convertirse en una inesperada aliada del hogar.

Cada vez son más los usuarios en redes sociales los que comparten trucos de limpieza sencillos en los que esta bebida es la protagonista.

El primer truco es mezclar la cerveza con detergente líquido o jabón en un recipiente. Esta combinación te ayudará a desengrasar hasta las superficies más rebeldes como los azulejos de la cocina.

Si por otro lado lo que quieres es eliminar esos olores fuertes de la nevera, la solución es fácil.

Solo tienes que combinar la cerveza con vinagre, mojar un paño en la mezcla y pasarlo por el interior del frigorífico. Los malos olores a comida desaparecerán al instante.

La cerveza es un ejemplo más de cómo los trucos caseros, con un toque de ingenio, pueden sorprender incluso en la limpieza del hogar.