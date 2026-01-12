El sorprendente uso de la Fanta de naranja que desconocías
A veces la solución a las manchas está en la nevera
Las bebidas con gas, como la Fanta de naranja, no solo sirven para refrescarse. Su combinación de ácidos suaves y burbujas las convierte en un aliado inesperado para eliminar ciertas manchas domésticas, especialmente en tejidos y superficies metálicas.
El truco consiste en aplicar un pequeño chorro de bebida con gas directamente sobre la mancha, dejar actuar unos minutos y retirar después con un paño húmedo. Funciona especialmente bien en manchas recientes de grasa ligera, óxido superficial o restos pegajosos, ya que el ácido cítrico ayuda a desprender la suciedad mientras el gas penetra en el material.
En el caso de tejidos resistentes, como manteles o alfombras, se recomienda verter la bebida, esperar cinco minutos y aclarar con agua fría. Para superficies metálicas como tapas cromadas o tornillos basta con aplicar el líquido, frotar suavemente y secar bien después.
Cuidado con el azúcar: puede dejar residuos
Los expertos recuerdan que este método debe usarse de forma puntual y nunca en superficies delicadas, ya que el azúcar puede dejar residuos si no se aclara correctamente. Aun así, el resultado sorprende a muchos: una solución doméstica improvisada que funciona cuando no hay otro producto a mano.
Una prueba más de que, a veces, los trucos más insólitos están al alcance de tu nevera.
