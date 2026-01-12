Cómo limpiar las plantillas de los zapatos y dejarlas como nuevas sin que pierdan comodidad
No siempre hay que cambiar de plantillas por miedo a estropearlas si las limpias: esta es la mejor forma
Las plantillas de los zapatos son una de las partes que más sufren el uso diario y, por contra, de las menos cuidadas. Sudor, bacterias y olores se acumulan con facilidad, y muchos optan por cambiarlas antes de tiempo por miedo a estropearlas al limpiarlas. Sin embargo, existe una forma sencilla de higienizarlas y devolverles buen aspecto sin que pierdan amortiguación ni forma.
El primer paso es retirarlas siempre del zapato. Limpiarlas dentro impide que se sequen bien y favorece los malos olores. A continuación, se recomienda cepillarlas en seco con un cepillo suave o de dientes para eliminar polvo y restos superficiales.
Jabón neutro y agua tibia
El método más eficaz consiste en lavarlas a mano con agua tibia y jabón neutro, frotando suavemente sin empapar en exceso. No conviene usar detergentes fuertes ni lejía, ya que degradan los materiales y endurecen la espuma interior, restándoles comodidad.
Una vez limpias, el secado es clave: hay que presionarlas con una toalla para retirar el exceso de agua y dejarlas secar al aire, en posición horizontal y lejos de radiadores o sol directo. El calor excesivo deforma la plantilla y reduce su capacidad de absorción de impactos.
QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER
Correcto
- Sácalas siempre del zapato antes de limpiarlas
- Cepíllalas en seco antes de mojarlas
- Lávalas a mano con agua tibia y jabón neutro
- Frota suavemente, sin retorcer
- Presiónalas con una toalla para escurrir
- Sécalas al aire, en horizontal
- Usa bicarbonato solo cuando estén secas
Incorrecto
- Meterlas en la lavadora
- Usar lejía o detergentes fuertes
- Empaparlas durante mucho tiempo
- Retorcerlas para escurrir
- Secarlas al sol o sobre radiadores
- Guardarlas húmedas dentro del zapato
Como truco final, cuando estén completamente secas, espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato sódico y retirarlo antes de usarlas ayuda a mantenerlas frescas durante más tiempo.
