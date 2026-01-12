Cómo limpiar las plantillas de los zapatos y dejarlas como nuevas sin que pierdan comodidad

Las plantillas de los zapatos son una de las partes que más sufren el uso diario y, por contra, de las menos cuidadas. Sudor, bacterias y olores se acumulan con facilidad, y muchos optan por cambiarlas antes de tiempo por miedo a estropearlas al limpiarlas. Sin embargo, existe una forma sencilla de higienizarlas y devolverles buen aspecto sin que pierdan amortiguación ni forma.

El primer paso es retirarlas siempre del zapato. Limpiarlas dentro impide que se sequen bien y favorece los malos olores. A continuación, se recomienda cepillarlas en seco con un cepillo suave o de dientes para eliminar polvo y restos superficiales.

Jabón neutro y agua tibia

El método más eficaz consiste en lavarlas a mano con agua tibia y jabón neutro, frotando suavemente sin empapar en exceso. No conviene usar detergentes fuertes ni lejía, ya que degradan los materiales y endurecen la espuma interior, restándoles comodidad.

Una vez limpias, el secado es clave: hay que presionarlas con una toalla para retirar el exceso de agua y dejarlas secar al aire, en posición horizontal y lejos de radiadores o sol directo. El calor excesivo deforma la plantilla y reduce su capacidad de absorción de impactos.

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER Correcto Sácalas siempre del zapato antes de limpiarlas

Cepíllalas en seco antes de mojarlas

Lávalas a mano con agua tibia y jabón neutro

con agua tibia y jabón neutro Frota suavemente, sin retorcer

Presiónalas con una toalla para escurrir

Sécalas al aire, en horizontal

Usa bicarbonato solo cuando estén secas Incorrecto Meterlas en la lavadora

Usar lejía o detergentes fuertes

Empaparlas durante mucho tiempo

Retorcerlas para escurrir

Secarlas al sol o sobre radiadores

Guardarlas húmedas dentro del zapato

Como truco final, cuando estén completamente secas, espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato sódico y retirarlo antes de usarlas ayuda a mantenerlas frescas durante más tiempo.