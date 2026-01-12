Cómo limpiar los moldes de silicona para la cocina y eliminar manchas y malos olores

La silicona ha llegado a la cocina para quedarse. Los moldes y otros productos elaborados con silicona son higiénicos, versátiles y muy útiles para todo tipo de recetas. Como todo, se manchan y quedan teñidos con el uso y el tiempo, pero todo tiene solución: así debes limpiarlos para que queden como nuevos.

La silicona alimentaria también termina cogiendo olor debido a la grasa y los colorantes que utilizamos a la hora de cocinar. Es una de sus principales desventajas, como no le ocurre a recipientes de otros materiales como el cristal. Pero este truco de limpieza será capaz de acabar con todo tipo de olores.

Aunque hay que añadir un pero: esta técnica solo resultará útil para productos elaborados al cien por cien con silicona. Por tanto, es casi seguro que no podrás utilizarlo para recuperar el aspecto habitual de la funda de tu teléfono móvil. Aprenderás a identificar un producto hecho solo con silicona si es muy flexible y se puede arrugar con una mano.

Lo único que debes hacer para recuperar el aspecto inicial de tus moldes, tetinas y demás productos de cocina con silicona es ponerlos al sol durante al menos dos días. El poder limpiador del astro rey es increíble y podrás utilizarlo también para limpiar copas mensuales, táperes y otros plásticos transparentes.

El truco para hornear los mejores bizcochos

Según la repostera profesional Andrea Fraga, el principal error que cometen los reposteros en sus casas a la hora de hacer bizcochos es agregar aceite o mantequilla en el interior del molde antes de verter la masa. Según esta especialista, no hay que añadir nada, ya que es necesario que el bizcocho se agarre a los lados del molde para crecer más.

Lo que hay que hacer cuando lo saquemos del horno es utilizar una espátula para despegar los laterales del bizcocho antes de volcarlo. También quedan descartados los moldes antiadherentes, que causarán el mismo efecto que las grasas.

Otros errores a la hora de cocinar bizcochos son no medir adecuadamente los ingredientes, utilizando en su lugar cucharas o tazas para calcular las proporciones, no batir los huevos lo suficiente o tener un horno mal calibrado. Ante la duda, utiliza un termómetro para medir la temperatura.