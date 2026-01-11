Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El truco de gimnasio para quemar grasas en poco tiempo sin correr como un loco

Así puedes maximizar tu pérdida de grasa

Cómo quemar grasas en la cinta de correr. / Foto de Anastasia Shuraeva

Jimena Vega

Si llevas tiempo intentando adelgazar y lo primero que haces al entrar en el gimnasio es subirte a la cinta y correr hasta quedarte sin aliento, tenemos noticias para ti: estás perdiendo el tiempo.

Sí, aunque parezca increíble, correr no es la mejor opción para derretir grasa. Hay un método mucho más efectivo y, lo mejor de todo, menos agotador.

El secreto que nadie te había contado

Para activar la quema de grasa de manera eficiente, solo tienes que hacer esto en la cinta de correr:

  1. Olvídate de correr y pon la cinta a una velocidad moderada. Debes poder caminar a buen ritmo, pero sin ir acelerado.
  2. Sube la inclinación y prepárate para notar la diferencia. Caminar cuesta arriba es el verdadero quemagrasas natural.
  3. Mantén la intensidad durante al menos 30-45 minutos. No necesitas más.

¿Por qué este truco funciona mejor que correr?

  • Mayor activación muscular: Subir la inclinación hace que trabajes más los músculos de las piernas y el core.
  • Menos impacto en las articulaciones: Evitas el desgaste de rodillas y tobillos.
  • Quema de grasa sostenida: Al no acelerar el ritmo cardíaco en exceso, el cuerpo usa grasa como fuente de energía en lugar de glucógeno.
  • Menos agotador, más efectivo: Podrás hacer entrenamientos más largos y constantes sin sentirte completamente destruido después.

Si lo pruebas, notarás la diferencia en pocas semanas. Di adiós a correr sin rumbo y empieza a perder grasa de verdad.

