El truco para eliminar las manchas de aceite y grasa industrial de la ropa.

La ropa que lavamos habitualmente en la lavadora suele estar sucia por sudor o pequeñas manchas del día a día, pero en alguna ocasión nuestra ropa se ve expuesta a productos más perjudiciales, como el aceite o la grasa industrial. Pero si esto ocurre no te preocupes, porque para eliminar estas manchas solo necesitarás detergente para lavar los platos, bicarbonato y jabón de manos.

Lo primero es verter detergente sobre la mancha y extender con el dedo para que la cubra por completo. Antes de aplicar este y otros trucos de limpieza, procura ponerte guantes para mantener la piel siempre protegida. Después, cubre el detergente con bicarbonato.

Si, por otra parte, crees que esta técnica podría dañar el color de la prenda, sustituye el detergente por jabón de manos blanco. Lo que no cambia es el paso de añadir bicarbonato sobre el jabón. En ambos casos deberás dejar actuar durante 30 minutos.

Por último, y pasado ese tiempo, introduce la prenda manchada con aceite o grasa industrial en la lavadora con el programa más acorde al tipo de tejido. Si la prenda está muy manchada, lávala sola para que no afecte a otras piezas menos sucias. Supone un gasto extra de agua y electricidad, pero solo realizarás este tipo de lavados en casos de extrema necesidad.

Grasa en la pared

Otro tipo de grasa, la que salta de las sartenes cuando cocinamos, se queda pegada en la pared y con el tiempo puede resultar difícil de eliminar. La recomendación es retirarla después de cada cocinado, pero si se te olvida siempre puedes aplicar este consejo de limpieza.

Para ello solo necesitas adquirir Cebralín, un espray antimanchas concebido para la ropa pero que es igual de útil para eliminar la grasa de la pared. Tan solo pulveriza el producto sobre la zona afectada, deja actuar durante una hora y retira con papel de cocina.