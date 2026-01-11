El truco para decir adiós a los cuchillos que salen oxidados del lavavajilllas
¿A ti también te pasa esto?
¿A ti también te pasa esto? Abres el lavavajillas, lo sacas todo… y ahí están otra vez: los cuchillos con pequeñas manchas marrones, como si se hubieran oxidado de la noche a la mañana. Es una escena más común de lo que parece y no significa necesariamente que los cuchillos sean de mala calidad ni que el electrodoméstico esté estropeado.
Según explican especialistas en menaje y limpieza, muchos cuchillos —incluso los de acero inoxidable— pueden presentar óxido superficial cuando pasan por el lavavajillas. El calor, la humedad prolongada y los restos de sal o detergente favorecen la aparición de esas manchas, especialmente si el cuchillo permanece tiempo dentro tras finalizar el programa.
Hay solución
La buena noticia es que tiene solución y no hace falta tirarlos. Un método sencillo consiste en frotar la hoja con una pasta hecha de bicarbonato y unas gotas de agua, usando un estropajo suave o un paño. El óxido superficial desaparece sin dañar el filo. Después, basta con aclarar bien y secar inmediatamente.
Los expertos recomiendan además sacar los cuchillos en cuanto termine el lavado, secarlos a mano y, siempre que sea posible, lavarlos directamente a mano para alargar su vida útil. Un pequeño gesto que evita sustos y mantiene el menaje en buen estado.
Y si te sirve de algo... no eres el único al que el lavavajillas le juega esta mala pasada.
- Dos pueblos zamoranos, pioneros en Castilla y León en la entrega de fincas de concentraciones 'privadas
- El 'abuelo' de Pingüinos vuelve a ser el primero en instalarse en la concentración motera de Valladolid
- Radiografía del IMV en Zamora: quiénes lo cobran, cuántos son extranjeros y cuál es la cuantía media
- La Diputación de Zamora saca las bases para contratar dos oficinas móviles contra la exclusión financiera
- Un conductor pillado por sexta vez sin carné en Zamora podría acabar en Topas
- Cuatro años de prisión en juego por un cabezal de maíz impagado en Zamora
- El subdelegado del Gobierno admite que los incidentes de los fines de semana están dañando la imagen de Benavente
- Trabajo extra para los servicios municipales de Zamora: las toneladas de residuos que retiran al año de vertidos ilegales