El truco para decir adiós a los cuchillos que salen oxidados del lavavajilllas

¿A ti también te pasa esto? Abres el lavavajillas, lo sacas todo… y ahí están otra vez: los cuchillos con pequeñas manchas marrones, como si se hubieran oxidado de la noche a la mañana. Es una escena más común de lo que parece y no significa necesariamente que los cuchillos sean de mala calidad ni que el electrodoméstico esté estropeado.

Según explican especialistas en menaje y limpieza, muchos cuchillos —incluso los de acero inoxidable— pueden presentar óxido superficial cuando pasan por el lavavajillas. El calor, la humedad prolongada y los restos de sal o detergente favorecen la aparición de esas manchas, especialmente si el cuchillo permanece tiempo dentro tras finalizar el programa.

A. O.

Hay solución

La buena noticia es que tiene solución y no hace falta tirarlos. Un método sencillo consiste en frotar la hoja con una pasta hecha de bicarbonato y unas gotas de agua, usando un estropajo suave o un paño. El óxido superficial desaparece sin dañar el filo. Después, basta con aclarar bien y secar inmediatamente.

Los expertos recomiendan además sacar los cuchillos en cuanto termine el lavado, secarlos a mano y, siempre que sea posible, lavarlos directamente a mano para alargar su vida útil. Un pequeño gesto que evita sustos y mantiene el menaje en buen estado.

Y si te sirve de algo... no eres el único al que el lavavajillas le juega esta mala pasada.