Los mejores trucos para limpiar los juguetes de madera, la opción de moda entre los más pequeños.

Terminada la Navidad, los juguetes que los Reyes Magos han traído a los niños seguro que ya tienen más de una marca de uso. Es normal y no debes preocuparte, ya que están fabricados pensando en que los tratarán así, pero te traemos varios trucos para eliminar todo tipo de manchas en los juguetes de madera, muy de moda en los últimos años entre los más pequeños.

Para la limpieza general de los juguetes de madera solo necesitas una bayeta de microfibra y agua jabonosa. Para esto, puedes utilizar detergente para lavar los platos o un detergente de ph neutro.

Para las manchas de rotulador o bolígrafo en madera lacada, utiliza un borrador mágico con agua. Frota hasta haber eliminado la mancha por completo.

Acaba con la tinta en madera sin tratar frotando con el borrador mágico habiéndolo humedecido con un poco de alcohol. Frota hasta que veas desaparecer la tinta de bolígrafo.

Para retirar la pintura de cera y pintura de grasa, aplica un poco de esta mezcla multiusos: medio litro de agua caliente, dos cucharaditas de jabón en escamas y 60 ml de amoniaco. Remueve y rellena un pulverizador con este producto casero. Aplica un poquito sobre la mancha y frota con una bayeta de microfibra.

Gracias a estos trucos de limpieza conseguirás recuperar el aspecto inicial de los juguetes de tus hijos. Es cierto que están hechos para trastear, marcar y gastar, pero cuanto más tiempo duren en buen estado, más tardarás en tener que reponerlos.

Por cierto, antes de aplicar estas técnicas de limpieza, y cualquier otra que conlleve el uso de productos dañinos para la piel, ponte siempre guantes de látex. Las tareas de limpieza son muy necesarias y las afrontamos cada día, por eso, si no tomas medidas de precaución, podrían causarte un grave perjuicio a tu salud.