Cómo limpiar tus zapatillas de tela blancas para que queden impecables.

Las zapatillas de tela blancas son tan bonitas como delicadas. Su blancura se ve amenazada por el polvo, el barro, un pisotón inesperado o un baldosín trampa un día de lluvia. Y ¡pum!, lo que antes era un blanco níveo de pronto se vuelve marrón. Además, el paso del tiempo hace que el color termine amarilleando por su exposición al sol. Pero existe un remedio para recuperar el color blanco de tus zapatillas de tela.

Lo primero que debes hacer es retirar los cordones y cepillar las zapatillas para eliminar en seco el polvo y la suciedad. Después, rocía con un pulverizador que previamente habrás rellenado con agua caliente, jabón en escamas y 60 ml de amoniaco, y cepilla con energía.

Si habías pensado en meter las zapatillas en la lavadora, despréndete de esta idea, ya que podrían despegarse los plásticos y desteñir los colores. Si no queda más remedio porque tienes prisa, el momento sería después de aplicar el producto, como hemos mencionado más arriba.

Tras aplicar la mezcla y frotar, debes preparar un barreño con agua caliente, añadir dos cucharadas de percarbonato y remover para disolverlo. Acto seguido, sumerge las zapatillas bocabajo y deja actuar entre dos y cuatro horas. Aprovecha para introducir también los cordones en el agua.

Pasado este tiempo, aclara bien las zapatillas bajo el grifo mientras terminas de pasar de nuevo el cepillo. Para terminar, ponlas a secar a la sombra y en plano, ya que el sol podría dañar el tejido. En cuanto estén, verás la diferencia entre el antes y el después. ¡Parecerán zapatillas nuevas!

¿Qué zapatillas puedes lavar con esta técnica? Este truco resulta ideal para lavar Converse blancas, Vans, Victoria... y muchas otras marcas de zapatillas de tela, habituales cuando el frío de tregua y podemos llevar los pies un poco más frescos y con menos capas.